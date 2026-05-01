“Pierde la investidura para siempre”: Gustavo Petro lanzó fuerte advertencia al Congreso por no aprobar sus reformas

En uno de los apartes del discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Medellín el Día del Trabajo, lanzó un fuerte dardo en contra del Congreso por no aprobar sus reformas sociales.

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La molestia del mandatario colombiano radicó en las demoras que se han presentado con la reforma a la salud que presentó su administración en el Legislativo, la cual, según él, fue “engavetada”.

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el Congreso por no aprobar su reforma a la salud: “Parlamentario que no presente excusa de inasistencia pierde la investidura para siempre”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/C9lXT9iU3t — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

Por eso advirtió que si los parlamentarios no presentan una excusa sobre sus inasistencias a las sesiones, deben “perder su investidura para siempre” y lanzó un “trabajen, vagos”.

“El Senado de la República no ha querido. El Congreso no ha querido. Y tiene el proyecto de ley, Benedetti, guardado en el escritorio del secretario del presidente, Lidio García, en el Senado de la República. Y no cita la plenaria para que se apruebe la apelación”, insistió.

Y explicó en su intervención desde la capital del departamento de Antioquia: “Les pedía a los presidentes del Senado y de la Cámara que apliquen la ley, que las normas dicen que [con] seis inasistencias de un parlamentario, sin excusa, pierden la investidura para siempre. Que no sean vagos, que trabajen, para eso les paga el pueblo. Tienen su periodo hasta el 16 de junio de este año, trabajen hasta ese momento”.

Previo a que saliera a la tarima en Medellín, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta personal de X explicando la solicitud al Congreso: “Les solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”.

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“El Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo con las normas. La jurisdicción agraria, la reforma a la salud tan necesaria para resolver los problemas de quiebra inminente de las EPS y la financiación del Estado por reforma tributaria a los capitales especulativos más ricos del país, el código minero”, concluyó el jefe de Estado en el mensaje que publicó en sus redes sociales.