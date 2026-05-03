Horóscopo y predicciones de hoy, domingo 3 de mayo, según Nana Calistar

Revisar el horóscopo se volvió tan cotidiano para muchos como mirar el clima antes de salir. Para quienes creen en los astros, es una forma de tener una idea de lo que viene, ya sea en los próximos días o más adelante.
En medio de ese boom de la astrología, hay una figura que ha sabido conectar especialmente con el público en México: Nana Calistar. Su estilo no tiene misterio, pues dice las cosas de frente, con palabras simples y sin enredos.
Y ahí está precisamente su gancho. Más que seguir una tendencia, la gente se queda por esa sensación de cercanía que logra transmitir, como si cada predicción fuera una conversación directa, sin formalidades ni poses.
Horóscopo de este domingo 3 de mayo de 2026
Aries
“Se te vienen oportunidades buenas, pero no de esas que puedes dejar para después, sino de las que si no agarras en el momento, se van y no regresan. Aquí no puedes andar dudando ni haciéndote el interesante, porque podrías quedarte como el perro de las dos tortas, sin nada en las manos y con puro arrepentimiento. Eso sí, no aceptes todo nomás por emoción, analiza bien si puedes cumplir sin quedar mal, porque también se trata de cuidar tu palabra y tu reputación”.
Tauro
“Ya es momento de dejar de cargar con gente que no lo vale, porque mientras sigas volteando a ver a quien te falló, te estás perdiendo de quienes sí quieren estar contigo. Ayuda a quien te demuestra lealtad, pero aprende a soltar a quien ya te traicionó, porque no hay tiempo ni energía para andar amargado por historias que ya se cerraron. Tú no estás para rogar atención ni cariño, estás para recibir lo mismo que das”.
TAURO— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 3, 2026
Géminis
“Empiezas a ver cómo se te acomodan varias cosas que ya dabas por perdidas, y eso incluye un dinerito extra que llega justo cuando más lo necesitas. No será una fortuna, pero sí un respiro para salir de deudas que ya te traían con el Jesús en la boca. Eso sí, no te emociones de más ni lo malgastes, porque así como llega, se puede ir si no sabes administrarlo. Aprende la lección y no vuelvas a caer en los mismos errores de siempre”.
Cancer
“Ya es momento de que te conozcas de verdad, con lo bueno, lo malo y lo que te cuesta aceptar, porque cuando logras ver quién eres sin filtros, es cuando empiezas a atraer a la persona correcta. Deja de conformarte con migajas o de dar de más solo por miedo a que se vayan, porque cuando te entregas sin medida, luego ni las gracias te dan. Aprende a poner límites y a valorarte, porque el amor que buscas empieza en ti, no en los demás”.
CÁNCER— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 3, 2026
Leo
“No te hagas de la vista gorda con lo que está pasando en tu relación, porque aunque quieras tapar el sol con un dedo, hay ciertas amistades de tu pareja que ya están metiendo su cuchara donde no les importa. No es que desconfíes sin razón, pero cuando el río suena es porque algo trae, así que abre bien los ojos y pon límites antes de que te quieran ver la cara. Tampoco te pongas en plan tóxico, nomás sé inteligente y observa, porque el que es colmillo no necesita hacer tanto ruido para darse cuenta de lo que está mal”.
Virgo
“No te hagas ilusiones donde solo hay ganas momentáneas, porque ese reencuentro con alguien del pasado viene más cargado de antojo que de sentimientos reales. Sí, puede haber química, miraditas y hasta piel erizada, pero de ahí a que se arme algo serio hay un mundo de diferencia. Tú ya sabes cómo terminó esa historia, así que no te vendas la idea de que ahora será distinto solo porque extrañas lo bonito. A veces uno no extraña a la persona, sino lo que sintió, y ahí es donde te puedes volver a tropezar con la misma piedra”.
VIRGO— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 3, 2026
Libra
“No te hagas el valiente con el dinero porque ahorita no estás para andar jugando al empresario ni al gastador profesional. Las deudas no son cualquier cosa, y si no te administras bien, se te pueden salir de control más rápido de lo que imaginas. Antes de comprar algo pregúntate si de verdad lo necesitas o solo es un antojo disfrazado de urgencia. También cuidado con inversiones dudosas, esas que prometen mucho en poco tiempo, porque lo fácil casi siempre sale caro. Más vale paso firme que trote loco, y tú necesitas estabilidad, no andar parchando errores”.
Escorpio
“En tu relación hay cositas que ya no están tan claras como antes, y aunque quieras hacerte el fuerte o la que no pasa nada, los celos y las inseguridades ya empezaron a meter ruido. No todo es infidelidad ni traición, pero sí hay una rutina que se les está volviendo costumbre y eso termina apagando lo que antes ardía bonito. Si no hacen algo diferente, la chispa se les va a ir como agua entre los dedos. Aquí no se trata de pelear por todo, sino de cambiar la dinámica, salir de lo mismo y recordar por qué están juntos”.
ESCORPIÓN— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 3, 2026
Sagitario
“Ya se empieza a mover ese plan de viaje que traías en mente, y no será cualquier escapadita, sino algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Cambios vienen, y aunque al principio te saquen de tu zona cómoda, al final te van a acomodar mejor de lo que estabas. No le saques a lo nuevo, porque ahí es donde está tu crecimiento. A veces uno se aferra a lo conocido por miedo, pero tú necesitas romper esa rutina si quieres avanzar”.
Capricornio
“Ya deja de andar agachando la cabeza por gente que ni lo merece, porque tú sabes bien lo que vales, pero a veces se te olvida y permites que cualquiera venga a quererte ver menos. Date tu lugar, ponte tus moños y no aceptes migajas cuando puedes tener el banquete completo. El respeto empieza contigo, así que si tú no te lo das, nadie más lo va a hacer”.
CAPRICORNIO— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 3, 2026
Acuario
“Bájale dos rayitas a tu manera de tratar a la familia, porque aunque no lo hagas con mala intención, a veces te pasas de frío o de duro y terminas lastimando sin darte cuenta. Ellos son tu base, tu soporte y los únicos que van a estar ahí cuando todo lo demás falle. No los juzgues tan rápido ni te pongas en plan superior, porque nadie es perfecto, y tú tampoco. Aprende a escuchar, a entender y a valorar lo que tienes antes de que lo des por hecho y luego lo extrañes”.
Piscis
“Ya deja de pensarlo tanto y empieza a moverte, porque no estás en etapa de dudas sino de acción. Lo que quieres, lo que amas y lo que traes en la cabeza no se va a cumplir solo por soñarlo bonito, necesitas dar pasos firmes aunque te dé miedo. Eso sí, no tomes decisiones a lo loco, analízalas bien, platícalas con alguien de confianza y date tu tiempo para pensar con la almohada. No se trata de correr, sino de avanzar sin arrepentirte después”.
PISCIS— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 3, 2026
