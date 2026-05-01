Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del sábado 2 de mayo para los 12 signos del zodiaco

Para quienes siguen la astrología, el 2 de mayo llega con un significado distinto. No se trata de un sábado cualquiera, sino de una fecha que, según expertos en el tema, viene cargada de una energía especial que podría marcar decisiones clave en varios aspectos de la vida.

Horóscopo y predicciones de hoy, viernes 1 de mayo, según Nana Calistar

La recomendación es clara: no dejar pasar el momento. De acuerdo con astrólogos, el ambiente estaría alineado para hacer ajustes, tomar impulso en lo personal y lo laboral, e incluso soltar lo que ya no aporta.

Todo esto, dicen, influenciado por ciertos movimientos planetarios que potenciarían la intuición, el coraje y la capacidad de adaptarse.

En medio de ese panorama, vuelve a resonar el mensaje de Walter Mercado, centrado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía individual. Una visión que sigue vigente gracias al trabajo de Betty B. Mercado, quien ha mantenido vivas las enseñanzas de su tío.

Así, la jornada se presenta como una especie de impulso simbólico: una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva, y abrirles espacio a cambios importantes, siempre y cuando se sepa aprovechar.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Tus ideas necesitan ser bien pensadas, sin prisa alguna. Si organizas tus prioridades con calma, lograrás más de lo que imaginas. Tu intuición financiera se activa logrando estabilizarte”.

Números de la suerte: 14, 28, 9.

Tauro

“Tu mente se exalta y gozarás de mayor claridad mental, logrando tomar decisiones muy acertadas. Es un día ideal para tomar decisiones importantes, expresar tus deseos y avanzar en proyectos personales”.

Números de la suerte: 6, 33, 77.

Géminis

“Ideas nuevas fluyen por tu mente cuando haces silencio. No te apresures a responder y observa, procesa lo que está pasando, lo que te conviene y luego actúa. Nada con prisa, Géminis“.

Números de la suerte: 12, 40, 81.

Cáncer

“Podrás expresar algo importante sin miedo a ser malinterpretado. Las relaciones sentimentales se fortalecen con palabras simples y sinceras, pero sin olvidar siempre poner el toque de dulzura y romance”.

Números de la suerte: 5, 26, 72.

Leo

“Ahora lograrás transformar una idea en un plan real. La energía de Mercurio en el signo de Tauro te brinda disciplina mental y te ayuda a negociar con mayor seguridad en ti mismo. Brillas y triunfas con argumentos sólidos”.

Números de la suerte: 19, 44, 88.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Tu mente se vuelve ordenada, paciente y productiva impulsándote a resolver algo que llevaba tiempo estancado. Excelente periodo para organizar, limpiar y simplificarte la vida”.

Números de la suerte: 3, 17, 65.

Libra

“Lo que comuniques y como lo expreses podrá crear paz o límites necesarios. Es un buen día para conversaciones importantes que lograrán acuerdos duraderos y exitosos”.

Números de la suerte: 11, 39, 84.

Escorpio

“Lograrás fácilmente expresarte con claridad sobre lo que quieres y lo que ya no es aceptable en tu vida. El estar sereno y en control será tu arma más poderosa”.

Números de la suerte: 8, 21, 70.

Sagitario

“Tu mente se vuelve ahora más realista. Ahora serás capaz de hacer realidad un sueño, planear un viaje o estructurar un proyecto con detalle”.

Números de la suerte: 10, 32, 91.

Capricornio

“Es tiempo de tomar decisiones importantes con seguridad. La disciplina que has desarrollado en tu vida se combina con tu buen juicio, creando un día ideal para avanzar en tus metas personales”.

Números de la suerte: 4, 27, 75.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Tus ideas necesitan estructura para manifestarse. Si te tomas el tiempo de ordenar tu mente, lograrás comunicar algo que es importante para tu progreso, con mucha fuerza y asegurándote el éxito deseado”.

Números de la suerte: 13, 41, 86.

Piscis

“Podrás expresar tu sentir sobre un asunto muy delicado desde un perspectiva más firme y menos emocional. Serán muchos los que respetarán y admirarán tu manera de pensar”.

Números de la suerte: 02, 24, 68.