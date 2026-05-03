Familia de Rafael Orozco revela detalles inéditos de la muerte del cantante: “Ese entierro no lo ha superado nadie”

A más de tres décadas del trágico fallecimiento de Rafael Orozco Maestre, voz líder y figura central de la internacionalización del vallenato, su círculo más íntimo, su familia, ha decidido compartir fragmentos de su historia que habían permanecido en la privacidad del hogar. En una reciente y extensa entrevista conducida por el actor y presentador vallenato Aco Pérez, para su canal digital “El mundo de Aco”, Clara Cabello, viuda del artista, junto a sus tres hijas Kelly, Wendy y Loraine, profundizaron en el impacto de una pérdida de “Rafa” que marcó un antes y un después en la cultura musical de Colombia.

María José Martínez y su crudo relato de acoso: “Tenía que darle un beso en la boca al jefe cada vez que entraba a la cabina”

Uno de los puntos más relevantes de la conversación giró en torno a los eventos del 11 de junio de 1992. Durante años, diversas versiones circularon en la opinión pública, sugiriendo que la familia celebraba un evento social. No obstante, Clara Cabello aclaró que el ambiente en la casa era de una cotidianidad familiar marcada por el descanso.

Según relató Cabello, el artista acababa de regresar de una gira por Venezuela y se encontraba en un receso de cinco días para compartir con sus hijas. “Él estaba ensayando un disco y nos pusimos a bailar un poquito en el hall de la cocina”, recordó Clara, desmintiendo que se tratara de la fiesta de cumpleaños de su hija Wendy, como se ha sostenido en algunos relatos populares. La interrupción de esa calma ocurrió cuando el timbre sonó, momento en el que Orozco salió a atender a quienes lo buscaban, desencadenando los hechos que terminaron con su vida.

La familia también se sinceró sobre la dificultad de procesar la tragedia mientras el país entero lloraba al ídolo. Wendy Orozco describió el entierro del cantante como una experiencia abrumadora: “Fue un duelo que no se pudo hacer en familia ni privado... no te dejaban, había tanta gente que no podías llegar a la tumba. Yo no pude enterrar a mi papá tranquila... Ese entierro no lo ha superado nadie”.

Esta exposición mediática y el fervor de los seguidores obligaron a la familia a refugiarse en el silencio durante años. Clara Cabello explicó que su negativa a conceder entrevistas se debe a lo doloroso que resulta “revivir el dolor” ante preguntas que suelen ser recurrentes. Sin embargo, enfatizó que, aunque el tiempo ha pasado, la ausencia de Rafael sigue presente en cada celebración familiar, desde las graduaciones escolares hasta el nacimiento de sus nietos.

Un detalle inédito revelado en la charla con Aco Pérez fue la pérdida de gran parte del vestuario icónico del cantante. Debido a que Orozco se encontraba en medio de una gira internacional al momento de su muerte, sus uniformes y maletas de presentación se quedaron en territorio venezolano. “Esas maletas nunca nadie las regresó”, señalaron sus hijas, confirmando que conservan muy pocos objetos materiales de la etapa de mayor éxito del Binomio de Oro.

Luego de su cruda denuncia por acoso, María José Martínez lanza contundente mensaje: “El tiempo de Dios es perfecto”

En el ámbito personal, ante la consulta sobre si Clara Cabello intentó rehacer su vida sentimental, tanto ella como sus hijas fueron enfáticas. “Decidí que no y así pasó”, sentenció Clara. Sus hijas añadieron que la presencia espiritual de su padre ha sido tan fuerte que nunca hubo espacio para una nueva figura. Según las herederas del cantante, su madre “sigue enamorada de Rafael”, manteniendo un luto que ha evolucionado hacia la serenidad, especialmente tras la llegada de su nieta, Ela, quien ha significado un “renacer” para la familia.

Más allá de la tragedia, la familia recalcó la importancia del cantante en el género, ellas señalan que Rafael Orozco fue el arquitecto, junto a Israel Romero, de un vallenato moderno y romántico que rompió fronteras. Su estilo carismático y la elegancia de sus interpretaciones permitieron que el género llegara a escenarios como el Madison Square Garden, consolidando un legado que, según se evidencia en la entrevista, sigue vibrando no solo en la música, sino en la memoria resiliente de su esposa y sus hijas.