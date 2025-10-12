Hija de Rafel Orozco reapareció en evento que rinde homenaje a su padre: así luce hoy en día

El país entero quedó conmocionado el 11 de junio de 1992, cuando se confirmó la muerte de uno de los grandes íconos del vallenato, Rafael Orozco Maestre, tras ser herido con arma de fuego. A lo largo de sus 38 años de vida, construyó una carrera musical que marcó la historia del género, y hasta el día de hoy, muchos de sus temas continúan siendo recordados por el público, entre ellos Dime pajarito, No sé pedir perdón y La creciente, canciones que lo llevaron al estrellato.

El cantante y compositor colombiano fue además cofundador y voz principal de la agrupación El Binomio de Oro, junto a Israel Romero, con quien debutó en 1976. Juntos lograron internacionalizar el vallenato, especialmente en países como Estados Unidos y Venezuela.

El dolor por su partida aún persiste, pues el artista dejó una huella imborrable en la música y en la vida de quienes se identificaron con sus letras y melodías románticas. Su legado ha servido de inspiración para nuevas generaciones de intérpretes que sueñan con seguir sus pasos en el género vallenato.

Uno de los aspectos más comentados de su vida fue su relación con Clara Elena Cabello, con quien tuvo tres hijas: Kelly Johanna, Wendy Yurany y Loraine. Su historia de amor continúa siendo recordada, no solo por su familia, sino también por los admiradores del cantante.

Aunque tanto su esposa como sus hijas han preferido mantenerse alejadas del ojo público, recientemente circuló en redes sociales un video en el que aparece Wendy Orozco Cabello durante la presentación del cartel oficial del Festival de la Leyenda Vallenata 2026, evento en el que se rendirá homenaje a El Binomio de Oro de América, en honor a Rafael Orozco e Israel Romero.

En las imágenes, la mujer aparece luciendo un vestido color café y participando del homenaje a su padre. Sin embargo, lo que más llamó la atención en las plataformas digitales fue su reencuentro con Israel Romero, conocido como El Pollo Irra.

La aparición de Wendy despertó una oleada de reacciones entre los internautas, quienes expresaron sentimientos encontrados de alegría y nostalgia al recordar la trayectoria artística de Rafael Orozco.

El anuncio del homenaje ha generado una gran expectativa entre los seguidores del vallenato. En una publicación de @fesvallenato, se destacó:

“El Binomio de Oro no solo marcó una época, abrió caminos para que el vallenato fuera universal, fueron los protagonistas de una nueva filosofía del vallenato, abriéndole las puertas al mundo entero con su estilo inconfundible”.