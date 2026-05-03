Bajo la luna llena, la estrella del pop latino Shakira deleitó el sábado, 2 de mayo, a más de 2 millone de personas congregadas en la icónica playa de Copacabana en Rio de Janeiro, según el medio O Globo, quien estuvo a cargo de la transmisión en vivo del concierto. Durante más de dos horas, la barranquillera cantó sus más grandes éxitos y tuvo palabras de amor por Brasil.

Shakira escribió emotiva carta con poderoso mensaje para las mujeres, previo a su megaconcierto en Copacabana: “Llorar ya no alcanza”

Una loba (como se conoce a la cantante colombiana) formada con drones, se proyectó en el cielo minutos antes de su aparición en el escenario, tras más de una hora de retraso.

Shakira subió a la tarima vestida con los colores de Brasil, en medio del chasquido de abanicos del público.

“Dos millones de personas. La Loba hizo historia en Rio”, publicó en X el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, quien citó como fuente al órgano oficial de turismo Riotur.

“¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa”, saludó a su gente Shakira, en un impecable portugués y sobre un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados.

Además de interpretar éxitos como Hips don’t lie, La bicicleta, La tortura y Estoy aquí, sumó las participaciones de los cantantes Caetano Veloso y Maria Bethania, leyendas de la música popular brasileña, además de la entrada de la estrella pop Anitta, con quien bailó la más reciente canción ‘Choka’, maracada por el estilo popular de funk.

Los fans abarrotaron las orillas de la playa de Copacabana para ver un concierto gratuito de Shakira en Río de Janeiro. Foto: AP

Con este show en el que se cambió diez veces de vestuario, la artista de 49 años ha seguido los pasos de Madonna, que actuó en estas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores.

Shakira tiene historia con Brasil

La creadora del himno mundialista Waka Waka tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas veces desde 1996.

Fue precisamente en Rio donde, en febrero de 2025, inauguró esta gira, la primera en siete años y que ya se coronó con el Guinness a la de mayor facturación de un artista latino.

Enormes carteles con el rostro de Shakira tapizaron Rio en los últimos días.

La curiosa reacción de Shakira al ver una multitud esperándola en Brasil, antes de su megaconcierto: “¿Ellos están aquí por mí?”

Con 100 millones de discos vendidos, cuatro Grammy y 15 Grammy Latino, Shakira ha conquistado a varias generaciones con éxitos como la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, el tema que grabó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y con el que cerró el megashow de este sábado.

Las autoridades desplegaron casi 8.000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de revista con detectores de metales, en el mayor dispositivo de seguridad que ha visto Copacabana en sus megaconciertos.