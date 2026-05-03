Mientras Paloma Valencia pierde el 30 % de su intención de voto, Abelardo de la Espriella crece 32 %, según CNC para ‘Cambio’

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada por Cambio, muestra una tendencia marcada por el liderato de Iván Cepeda y una competencia muy cerrada entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia para acompañarlo en una posible segunda vuelta.

Encuesta de CNC confirma tendencia de AtlasIntel: Abelardo de la Espriella aventaja a Paloma Valencia y enfrentaría a Iván Cepeda en segunda vuelta

Mientras Paloma Valencia pierde el 30 % de su intención de voto, Abelardo de la Espriella crece 32 %, al revisar los respaldos entre el 22 de marzo y el primero de mayo.

De la Espriella aparece en la más reciente encuesta con el 20,4 % de la intención de voto, mientras que la candidata del Centro Democrático se encuentra con el 15, 6 %. Sin embargo, estas cifras revelan importantes cambios frente a encuestas anteriores.

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría revela el histórico de la intención de voto. Foto: Captura de pantalla

El candidato del movimiento Defensores de la Patria presentó un repunte de cerca de 5 puntos porcentuales, ya que en la encuesta presentada el pasado 22 de marzo había perdido el segundo puesto, ubicándose con el 15,4 %; mientras que la representante del Centro Democrático cayó un poco más de 6 puntos porcentuales, al pasar de 22,2 % en marzo a 15,6 %.

De acuerdo con el histórico de intención de voto durante 2026 del Centro Nacional de Consultoría, el candidato De la Espriella ha mostrado una relativa estabilidad en los resultados. El 25 de enero marcó el 15,5 %, el primero de marzo se ubicó en 16,7 %, el 22 de marzo cayó al 15,4 %, hasta ahora el más bajo, y en mayo repuntó al 20,4 %.

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Por su parte, Paloma Valencia había mostrado un gran repunte entre enero, cuando apenas era precandidata presidencial, y marzo, tras la victoria en la Gran Consulta por Colombia, pero ahora se vuelve a desplomar. El 25 de enero apenas marcaba 2,3 % en la intención de voto, el primero de marzo subió al 4,1 % y se impulsó para el 22 de marzo, con el 22,2 %, pero se desinfló en mayo con 15,6%.

Estos son los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por Cambio para la primera vuelta. Foto: Captura de pantalla

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría, publicada por Cambio, muestra a Iván Cepeda el el 37,2 % de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella (20,4 %) y Paloma Valencia (15,6 %), en ese lote que se destaca por encima del resultado del voto en blanco, que se ubica en esta oportunidad en el 8,3 %.

Los demás candidatos se ubican por debajo de este rango en el siguiente orden: Sergio Fajardo (2,7 %), Claudia López (1,5 %), Mauricio Lizcano (0,5 %), Carlos Caicedo (0,4 %), Sandra Macollins (0,3 %), Luis Gilberto Murillo (0,3 %), Miguel Uribe Londoño (0,2 %), Gustavo Matamoros (0,1 %) y Roy Barreras (0,1 %).

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La encuesta del Centro Nacional de Consultoría se realizó a través de un muestreo que corresponde al Marco Geoestadístico Nacional provisto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Se realizaron 2.157 encuestas en 56 municipios del país. El estudio tiene un margen de error del 3,0 %, bajo un nivel de confianza del 95 %.