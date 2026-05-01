Iván Cepeda destacó logros del Gobierno Petro en discurso en la Plaza de Bolívar: “Se trata de verdaderas conquistas sociales”

En medio de la jornada de marchas del 1 de mayo, por el Día del Trabajo, el senador Iván Cepeda hizo presencia en la Plaza de Bolívar hacia la 1:20 de la tarde para intervenir ante organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos que se concentraron en el centro de Bogotá.
Su discurso estuvo atravesado por un tono simbólico, tomando como referencia una frase del cantante Bob Marley: “Levántate, mantente firme y lucha siempre por tus derechos”.
Cepeda llamó a los trabajadores a mantenerse activos en la defensa de sus garantías y a no bajar la guardia en el actual momento político.
“El movimiento social colombiano, nuestro pueblo, ha adquirido conciencia de que no podemos seguir tolerando la desigualdad y la pobreza”, afirmó al tiempo que destacó que la clase trabajadora es “la riqueza de nuestra sociedad” y la base misma de la democracia en el país.
En su intervención también hubo espacio para anuncios políticos. El candidato reveló el respaldo unánime de centrales obreras y sectores sociales a su campaña de la mano de la lideresa indígena Aida Quilcué, quien —según dijo— podría convertirse en la primera mujer indígena en llegar a la Vicepresidencia. Este apoyo se articula dentro del proyecto del Pacto Histórico y la denominada “alianza por la vida”.
Cepeda enmarcó el escenario electoral como una disputa entre “dos visiones radicalmente opuestas de país”. De un lado, ubicó a la derecha tradicional, a la que señaló de representar la continuidad de un modelo que ha profundizado la desigualdad; del otro, las fuerzas progresistas, que buscan una transformación social.
Durante su intervención, lanzó su frase más contundente a propósito de la llegada de la contienda electoral: “Los vamos a derrotar en primera vuelta”, al proyectar un triunfo en las urnas el próximo 31 de mayo.
El senador también aprovechó la fecha para rendir homenaje a líderes sociales asesinados y recordar que el Día del Trabajo es una jornada histórica de lucha por la dignidad, la justicia y la libertad.
Además, insistió en que Colombia atraviesa un punto de quiebre político iniciado en 2022 con la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, y subrayó que uno de los grandes retos sigue siendo que el acceso a la tierra deje de ser un privilegio y se convierta en una posibilidad real para el campesinado.
Durante un discurso en la Plaza de Bolívar, en medio de la conmemoración del Día del Trabajo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, destacó algunos logros del Gobierno del presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/K0sLuEwxl0— Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026
“Sin arrogancia ni exageraciones, con la convicción que dan las obras y los resultados, podemos afirmar que nuestro gobierno, orientado con acierto y valentía por el compañero presidente Gustavo Petro, ha tenido realizaciones de enorme trascendencia para el país”, señaló Cepeda.
Y agregó: “No se trata únicamente de unos cuantos logros que modifican superficialmente la situación de alguna gente. Se trata de verdaderas conquistas sociales que cambian la vida cotidiana de millones de compatriotas y que con el paso del tiempo está empezando a corregir desigualdades estructurales y abrir oportunidades para la prosperidad”.