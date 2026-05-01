Gustavo Petro reaccionó a la entrevista que dio a SEMANA el comandante del Frente Occidental del ELN: “Decidí congelar la mesa”

Tras la entrevista que concedió a SEMANA el comandante del Frente Occidental de la guerrilla del ELN, Emerson Alirio Martínez, alias Yerson, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales.

En uno de los apartes de la entrevista, el cabecilla de la organización criminal expresó: “El ELN ha mostrado su voluntad de continuar con un proceso de solución política al conflicto, pero también hemos dicho: la paz la buscamos y la queremos construir con la sociedad, donde todo el pueblo se vincule, pero no una paz impuesta. O solamente el desarme del ELN para que nada cambie. Ni aceptamos una paz donde no se generen las transformaciones ni nos la dejamos imponer”.

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Y sobre ese diálogo que sostuvo en exclusiva con SEMANA, el jefe de Estado afirmó: “He escuchado la entrevista de Emerson Alirio, jefe del ELN en Chocó, sobre el proceso de paz que frustraron en este gobierno. No toma la real causa por la que suspendí el proceso. No se trata de no dar respuesta al fondo de sustentación de los combatientes que decidan abandonar la acción violenta y la economía ilícita, a pesar de la fuerte oposición del uribismo a este fondo y cualquier posibilidad de la paz, porque es del miedo y la violencia donde extraen su influencia en la sociedad colombiana. Soy, desde hace 40 años, un militante decidido por la paz y se puede financiar la paz”.

“Expresé mi propuesta para dejar la violencia: es del desmantelamiento de la economía ilícita que surge la sustentación económica de la región transformada hacia el progreso de los propios combatientes. En el sur ya vemos cómo funcionan las cooperativas de transformación de café y de cacao con el mercado mundial”, insistió Petro.

Y avanzó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “En el Chocó y noreste antioqueño, igual que Nariño, pueden existir títulos mineros sobre oro con cabal compromiso de respeto al medio ambiente y al agua; el Gobierno compra ya a precio internacional ese oro. Sobre la transformación legal, ecológica y democrática de la riqueza del territorio se puede financiar el tránsito de miles de combatientes hacia el trabajo asociativo y la paz”.

“El comienzo de la paz está en la aceptación de desmontar la economía ilícita. Con las organizaciones que decidan este propósito continuamos negociando con apoyo de otros gobiernos. Emerson no lo menciona: el ELN decidió en su conferencia, no finiquitar la paz con este gobierno y extender las negociaciones hasta el próximo, me pareció —dado el problema que ya venía sobre Venezuela amenazada desde EE. UU. y la situación de cambios profundos en Colombia— la decisión más equivocada con la realidad, pero no fue esto lo que llevó a la ruptura”, recalcó el mandatario.

Sumado a ello, plasmó: “A tres días de la nueva ronda de negociaciones en Caracas, donde ya sabíamos que el ELN había puesto el freno de mano para la paz; Pablito, el comandante real del ELN, decidió adjuntar a su zona de control en Arauca, que no tiene hoja de coca por decisión del ELN, tomarse a sangre y fuego las zonas de cultivos de hoja de coca del Catatumbo, y dejó 200 campesinos asesinados”.

Alias Jerson o Yerson, cabecilla y vocero del Frente de Guerra Occidental del ELN en el departamento del Chocó en la la región del San Juan. Abril 27 del 2026. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

“No acepto el criterio de la Fiscalía General de la Nación sobre si eran ayudantes de otro grupo, o no, para descalificar actuales procesos de paz. La población civil se respeta. Decidí congelar la mesa de Caracas por ese crimen de guerra. Frente a Arauca, en Apure, hay un gran centro de despegue de cientos de vuelos aéreos de la Junta del Narcotráfico hacia Surinam, de donde sale cocaína colombiana por el Amazonas. Con la República Bolivariana de Venezuela hemos decidido actuar juntos social y militarmente contra toda organización del narcotráfico en frontera”, afirmó Petro.

También, aseguró: “Emerson Alirio dice que está desmontando cultivos de hoja de coca en el Chocó, lo invito a que se articule a la actividad con el programa Renacemos y lograr la sustitución de cultivos para transformar el Chocó. El programa ha madurado lo suficiente para no fallarle al campesinado del territorio chocoano”.

“Dice Emerson que ve un accionar conjunto de fuerzas militares y otras organizaciones en su contra. El Ejército tiene orden de actuar contra las organizaciones que se financian de economías ilícitas, tiene orden de destruir las economías ilícitas. Sedes oficiales que se ponen en nómina incluso del ELN, los busco y salen de la Fuerza Pública. Lo que viven Emerson y los militantes del ELN en general no es una construcción revolucionaria, sino la degradación de una guerra con grupos del narco y el lumpen del capitalismo”, indicó.

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Y finalmente, expresó: “No creo en capitalismo humano, creo que hoy por hoy, hay que vencer el precapitalismo que domina con violencia a Colombia, desarrollar las fuerzas productivas de Colombia aún bajo el capital y avanzar en relaciones solidarias poscapitalistas avanzadas. Si el ELN decide desmantelar con nosotros economías ilícitas, se abren de nuevo caminos para la paz”.