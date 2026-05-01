CNE abre indagación contra Iván Cepeda por posibles irregularidades en la financiación para la consulta interpartidista

El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar en contra del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para las elecciones del pasado 26 de octubre de 2025 de la consulta interpartidista.

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Así mismo, el órgano electoral decretó, teniendo en cuenta el artículo 39 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, la recolección de pruebas y pidió al Fondo Nacional de Financiación de Partidos del Consejo Nacional Electoral remitir, en un término de 10 días, un informe.

“Remita a este Despacho copia integra del informe, concepto, revisión técnica que se hubiere emitido respecto del reporte de ingresos y gastos de la campaña de Iván Cepeda Castro en la Consulta celebrada el 26 de octubre de 2025″, se lee en un documento del Consejo de Estado.

Adicionalmente, solicitó que se entreguen los documentos, soportes y anexos del informe de ingresos y gastos presentado en el aplicativo Cuentas Claras o que reposen en los archivos de esa dependencia, de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1475 de 2011.

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