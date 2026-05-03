“Un gobierno de Cepeda tendría a Petro todos los días encima, ahí metido”: Sergio Fajardo advierte lo que vendría con la constituyente

En su entrevista con Vicky Dávila, el candidato Sergio Fajardo se refirió en duros términos a la obsesión de Gustavo Petro con sacar adelante una asamblea nacional constituyente.

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El presidente lo dijo este 1 de mayo en su discurso desde el parque de las Luces en Medellín, cuando aseguró que se dedicará a esa causa una vez deje el poder. “Nos veremos en las plazas y en los parques”, dijo.

Fajardo aseguró que esa idea es muy peligrosa para Colombia. Dijo que podía sonar duro, pero debía decirlo de frente: “El presidente Petro ya declaró la guerra cuando dice ‘vamos por la asamblea nacional constituyente’”.

“El candidato Cepeda ha tratado de sacarle el cuerpo”, agregó. Vicky Dávila le preguntó si le creía que en un gobierno del candidato de izquierda habría un pacto nacional y no una constituyente. “Sí va a haber constituyente”, respondió.

Dávila le preguntó si Cepeda le tiene que hacer caso a Petro y Fajardo le contestó: “Sí, sin duda alguna”.

Fajardo asegura que un eventual gobierno de Cepeda sería un enredo pues comenzaría con esa propuesta. “Un gobierno de Cepeda sería un gobierno que se convertiría en Gustavo Petro todos los días encima, ahí metido”, aseguró.

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El candidato también criticó la forma cómo la corrupción se ha enquistado en el gobierno de Gustavo Petro. Fajardo recordó la entrevista de Angie Rodríguez en SEMANA, en la que quien era la mano derecha del presidente Gustavo Petro aseguró que “en la Casa de Nariño hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo”.

“Todos esos eventos de corrupción, Cepeda, silencio absoluto”, dijo. “Toda esa gente que está ahí al lado... como si nada”, agregó.

“El próximo gobierno tendrá que tener la obligación de la constituyente”

En el discurso del primero de Mayo, el presidente Petro detalló lo que sigue en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y el papel que él tendrá en ese proceso.

“El Estado social de derecho proclama como orden, como mandato, la asamblea nacional constituyente.El país se ha separado de ese mandato de 1991, que es el verdadero tratado de paz de la sociedad y del pueblo colombiano”, dijo.

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“Es la hora de convocar con la firma ciudadana, como ordena la ley, una asamblea nacional constituyente solo con dos propósitos:aprobar las reformas sociales que no se aprobaron en el Congreso y cambiar el sistema político de Colombia, para que no haya más corrupción”,agregó.

Gustavo Petro en su discurso del 1 de Mayo. Foto: AFP

El primer mandatario explicó que no busca un borrón y cuenta nueva de la Constitución sino hacer dos cambios fundamentales.

“Quiero invitar a Colombia a no cambiar la Constitución de 1991, ya que es democrática y favorable.No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle a la actual. Dos grandes capítulos de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso y el capítulo de la lucha anticorrupción para vencer esa enfermedad”, concluyó.