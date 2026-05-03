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Juan Daniel Oviedo, “al papá de la candidata, lo rechaza”; Sergio Fajardo habla del vice de Paloma Valencia

El candidato de centro se refirió a los cruces públicos que ha tenido la candidatura del uribismo.

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Redacción Confidenciales
3 de mayo de 2026 a las 9:30 p. m.
Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Álvaro Uribe y Sergio Fajardo.
Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Álvaro Uribe y Sergio Fajardo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Esta semana, un comentario de Juan Daniel Oviedo frente a una propuesta de Paloma Valencia dio de qué hablar. La candidata del uribismo aseguró que le gustaría, de ganar la Presidencia, nombrar al expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa.

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“Yo tengo visto un ministro. Yo necesito que los antioqueños me lo convenzan.Y o quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática”, dijo ella.

En una entrevista en Blu Radio, Oviedo respondió: “No, no me parece que sea el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla”, aseguró.

En su entrevista con Vicky Dávila, el candidato Sergio Fajardo se refirió ese episodio. Fajardo describió como lógica esa propuesta de Valencia si se tiene en cuenta que para el Centro Democrático uno de los principios esenciales es la seguridad.

“Lo primero que dice el señor Oviedo es que no, que le parece un error. Y que la seguridad de hoy es totalmente distinta a la que era cuando gobernaba Álvaro Uribe”, dice Fajardo.

“Al papá de la candidata, lo rechaza... y luego dice no, es que en campaña hay que decir muchas cosas. Y después dice que es una llanta”, recuerda Fajardo.

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