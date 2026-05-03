Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, es hospitalizado en condición “crítica”

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani está hospitalizado en “condición crítica pero estable”, informó su portavoz el domingo, sin revelar qué padece el expolítico de 81 años.

Exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, resultó seriamente herido en un accidente de tránsito

“El alcalde Giuliani es un luchador que ha afrontado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fuerza en este momento”, dijo el portavoz Ted Goodman en una publicación en X.

Goodman no precisó dónde está siendo atendido Giuliani ni cuánto tiempo lleva internado.

Mayor Rudy Giuliani is currently in the hospital, where he remains in critical but stable condition. Mayor Giuliani is a fighter who has faced every challenge in his life with unwavering strength, and he's fighting with that same level of strength as we speak.



We do ask that you… — Ted Goodman (@TedCGoodman) May 3, 2026

Giuliani se ganó el apodo de “alcalde de Estados Unidos” por liderar la ciudad de Nueva York tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las torres del World Trade Center en Manhattan.

En una etapa anterior de su carrera, alcanzó fama como el intrépido fiscal que combatió a la mafia. Aplicando enérgicamente las leyes contra el crimen organizado, derribó a las familias delictivas de Nueva York.

ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, habla con la prensa al salir de su residencia en Nueva York, 23 de agosto de 2023. Foto: AP

Pero Giuliani, del Partido Republicano, sufrió una impactante caída en los últimos años.

En 2023 un jurado federal ordenó que pagara 148 millones de dólares a dos trabajadoras electorales después de difamarlas al vincularlas falsamente con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

Desde entonces ha sido inhabilitado para ejercer el derecho en Nueva York y Washington.