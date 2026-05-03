El candidato presidencial Sergio Fajardo habló con la periodista Vicky Dávila, entre otras cosas, del acto del Gobierno Petro en Medellín, donde ratificó que impulsará una asamblea nacional constituyente.

Fajardo dijo que no puede creer que Petro esté hablando de una constituyente para luchar contra la corrupción, porque en más de tres años y medio de mandato no lo ha hecho.

Además, cuestionó la “debilidad” de Petro al enfrentar lo que ha ocurrido en su gobierno y le lanzó dardos al mandatario por las personas que tuvo alrededor ese día en la tarima.

Vicky Davila entrevistará en vivo a Sergio Fajardo Domingo 3 mayo 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Petro habla de la lucha contra la corrupción y se para con Armando Benedetti y Daniel Quintero, eso es increíble”, dijo.

El candidato presidencial aseguró que la corrupción se combate con propuestas serias y con la sanción social para evitar que las personas que “roban millonadas” hagan un arreglo con la justicia y después queden en libertad.