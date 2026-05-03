¿DJ Marco Rubio? Secretario de Estado se roba la atención en una boda. El video estalló las redes sociales

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue visto poniendo música a todo volumen desde la cabina del DJ en una boda familiar.

El papa León XIV recibirá esta semana a Marco Rubio, en medio de las tensiones por la polémica con el presidente Donald Trump

El subjefe de gabinete Dan Scavino compartió en X un video que mostraba al funcionario de Trump trabajando en una boda familiar y escribió: “¡Nuestro gran Secretario de Estado @MarcoRubio también es DJ en bodas!”.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

Mientras los presentes disfrutaban y bailaban cerca del escenario, al fondo aparecía Marco Rubio con unos auriculares puestos, conversando y realizando señas a otro hombre situado junto a la cabina de sonido.

Posteriormente, la cámara hizo un recorrido por el público antes de volver a centrar la atención en Rubio justo en el momento del cambio de ritmo, cuando se le observó levantando y moviendo la mano derecha siguiendo la música.

Tal y como muchos anticipaban, el episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y dio origen a numerosos memes, incluso compartidos por integrantes de la administración de Donald Trump, entre ellos Kristina Wong.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, fue visto en una fiesta de matrimonio Foto: X/@DanScavino

De vez en cuando, Rubio mira al DJ a su lado y le hace una señal rápida, mientras los invitados se dirigen a la pista de baile. El ambiente se anima, el círculo de bailarines se cierra y la música los envuelve a todos.

El dirigente republicano de Florida se ha caracterizado por asumir diversas funciones dentro del gobierno estadounidense.

Aparte de desempeñarse como Secretario de Estado, ha ocupado labores vinculadas a la seguridad nacional y a la gestión de archivos oficiales, situación que le ha otorgado el sobrenombre no oficial de “Secretario para Todo”.

El vídeo de Marco Rubio de DJ en una boda: pic.twitter.com/NY67IzeFVV — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) May 3, 2026

El político de Florida ya se ha convertido en una de las figuras más destacadas de Washington. No solo se encarga de la diplomacia estadounidense, sino que desempeña múltiples funciones cruciales.