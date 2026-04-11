El ICE detiene a familiares de una figura clave en la crisis de rehenes de Irán de 1979

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación del estatus de residente permanente legal de los familiares vinculados a Masoumeh Ebtekar, portavoz de los terroristas islámicos que asaltaron la embajada estadounidense durante la crisis de los rehenes de 1979.

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Rubio declaró que las personas fueron puestas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espera de su deportación de Estados Unidos.

El secretario de Estado añadió que la administración Obama otorgó visas al hijo de Ebtekar y a su familia en 2014 y posteriormente aprobó las tarjetas de residencia permanente a través del Programa de Visas de Diversidad en 2016.

ICE arrested Eissa Seyed Hashemi, his wife Maryam Tahmasebi, and their son Seyed Mobin Hashemi in Los Angeles, California. Eissa Seyed Hashemi is the son of Masoumeh Ebtekar, an Iranian regime politician who also acted as a spokesperson during the Iran hostage crisis of 1979.… https://t.co/cvMJBBKgFn pic.twitter.com/NHi0s7BDKG — Homeland Security (@DHSgov) April 11, 2026

“Seyed Eissa Hashemi, Maryam Tahmasebi y su hijo se encuentran ahora bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a la espera de su expulsión del país”, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

Eissa Hashemi es hijo de Masoumeh Ebtekar, también conocida como “María la Gritona”, “la infame portavoz de los militantes islamistas que asaltaron la embajada estadounidense en Teherán en 1979 y mantuvieron a 52 estadounidenses como rehenes durante 444 días”, dice el texto.

Según Estados Unidos, Ebtekar fue célebre por su papel como principal propagandista de los islamistas violentos que perpetraron la crisis de los rehenes en Irán.

“Ebtekar, elaboró ​​propaganda que mostraba falsamente el trato humano a los rehenes, organizando entrevistas preparadas en las que se presionaba a los rehenes estadounidenses mientras estaban recluidos en aislamiento, con los ojos vendados y hambrientos, y sometidos a terror físico y psicológico, incluyendo palizas y simulacros de ejecución", dice la declaración del Departamento de Estado.

NEW: Eissa Hashemi, 43, son of notorious Iranian regime leader nicknamed "Screaming Mary," has been spotted living in Los Angeles



"The college psychology lecturer is the son of Masoumeh Ebtekar, known as “Screaming Mary,” who acted as spokesperson for violent militants who… pic.twitter.com/tVSuj0MRUY — Unlimited L's (@unlimited_ls) April 7, 2026

La semana pasada, el secretario Rubio revocó la residencia legal de la sobrina y la sobrina nieta del fallecido general de división Qasem Soleimani, de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hamideh Afshar Soleimani y su hija se encuentran ahora bajo la custodia del ICE.

El secretario Rubio también revocó la residencia legal de Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y de su esposo, Seyed Kalantar Motamedi.

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Tanto Ardeshir-Larijani como Motamedi ya no se encuentran en Estados Unidos y tienen prohibida la entrada al país.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su agradecimiento al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos por su continua colaboración y cooperación para “mantener a los estadounidenses a salvo”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (C), habla con la prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con países socios, antes de su partida desde el aeropuerto de Bourget, en las afueras de París, el 27 de marzo de 2026 Foto: AP

“La administración Trump jamás permitirá que Estados Unidos se convierta en un hogar para ciudadanos extranjeros vinculados a regímenes terroristas antiestadounidenses”, concluyó el comunicado.