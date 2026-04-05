Durante meses, sus redes sociales mostraron una vida cómoda en California: viajes, momentos de ocio y una rutina sin mayores sobresaltos, pero detrás de esa aparente normalidad, el vínculo familiar con el general iraní Qasem Soleimani terminó marcando su destino.

La detención por parte de autoridades migratorias estadounidenses transformó ese estilo de vida en el centro de un caso con implicaciones políticas.

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La historia no empezó con una redada, sino con imágenes de una vida cómoda: viajes por Estados Unidos, momentos de ocio y publicaciones en redes sociales que proyectaban tranquilidad.

Así vivían en California dos mujeres que, lejos de cualquier perfil clandestino, parecían integradas al ritmo cotidiano del país.

Eran Hamideh Soleimani Afshar, de 47 años, y su hija Sarinasadat Hosseiny, de 25, familiares directas del general iraní Qasem Soleimani.

Según reconstrucciones del New York Post, ambas mujeres se movían con facilidad por distintos destinos dentro de Estados Unidos, realizaban viajes frecuentes y compartían en redes sociales imágenes de ocio, paseos y experiencias que reflejaban estabilidad económica.

Redes sociales y estilo de vida en California bajo la lupa de las autoridades

En el caso de Sarinasadat Hosseiny, sus publicaciones mostraban recorridos turísticos, salidas y un estilo de vida relajado, más cercano al de una influencer que al de alguien bajo el radar de las autoridades.

Ese despliegue de comodidad y exposición digital terminó convirtiéndose en un contraste clave cuando su situación migratoria dio un giro abrupto.

Ese contraste es el eje del caso. Mientras en lo público predominaban las imágenes de comodidad, viajes y recorridos por distintos puntos del país, en lo político pesaba un vínculo que nunca dejó de ser sensible para Washington.

El giro de la historia llegó desde el gobierno. El Departamento de Estado decidió revocar sus permisos de residencia permanente, una medida que, en la práctica, las dejó sin estatus migratorio válido.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que ambas mujeres mantenían posturas favorables al régimen iraní, incluso a través de sus publicaciones digitales, según información citada por medios como CNY Central.

“Hasta hace poco, Hamideh Soleimani Afshar y su hija eran titulares de green card y vivían lujosamente en Estados Unidos”, escribió Rubio en X.

Algunas publicaciones en redes sociales han he cho referencia al estilo de vida que llevaba Sarinasadat Hosseiny Foto: Instagram @ijeomadaisy

A partir de ese momento, la historia cambió de tono. Lo que hasta entonces era una vida sin sobresaltos se convirtió en un operativo migratorio.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) las detuvieron en el área de Los Ángeles en los primeros días de abril de 2026, iniciando un proceso que podría terminar en su deportación, de acuerdo con reportes recogidos por CNY Central y otros medios locales.

El caso ilustra una tensión difícil de ignorar: la distancia entre la vida privada y el peso de los vínculos políticos.

Las publicaciones mostraban una rutina de viajes y comodidades en Estados Unidos.

Sin embargo, las decisiones oficiales respondieron a un contexto geopolítico marcado por la relación con Irán y la figura de Qasem Soleimani, considerado clave en la estrategia militar iraní hasta su muerte en 2020.

Las imágenes que antes reflejaban estabilidad ahora funcionan como contraste de una caída abrupta.

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En cuestión de días, esa vida en apariencia resuelta pasó a depender de audiencias migratorias y decisiones gubernamentales.

El caso, lejos de cerrarse, apenas comienza a tomar forma en los tribunales.

Lo que alguna vez fue una vida de viajes, comodidad y aparente estabilidad en California ahora depende de audiencias migratorias y decisiones políticas que podrían extenderse durante meses.