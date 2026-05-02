María Fernanda Cabal cuestiona competencia del MinInterior sobre ausentismo parlamentario

El ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó una solicitud formal ante los presidentes del Senado y la Cámara, Lidio García y Julián López, para que se aplique el reglamento del Congreso frente al ausentismo parlamentario.

La petición se dio después de que el presidente Gustavo Petro pidiera informar al Consejo de Estado sobre las inasistencias reiteradas de algunos legisladores, pues, según el Gobierno, esta situación estaría afectando la discusión de proyectos como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y el Código Minero.

Esa solicitud de Benedetti generó la reacción de congresistas como la senadora María Fernanda Cabal, quien en su cuenta de X aseguró que el Ministerio del Interior no tiene competencia para instruir a las Mesas Directivas del Congreso sobre cómo gestionar situaciones propias de su naturaleza.

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“El régimen disciplinario interno del Congreso, regulado por la Ley 5 de 1992 y la Ley 1828 de 2017, opera de forma autónoma, no se activa por oficio ministerial”, aseveró la también excandidata presidencial.

Benedetti pidió que se remitan al Consejo de Estado los listados de inasistencias a plenarias y comisiones durante la legislatura 2025-2026, con el fin de que se estudien posibles procesos de pérdida de investidura y se impongan las sanciones correspondientes.

Para que proceda la pérdida de investidura por inasistencia, se requieren seis ausencias a sesiones plenarias en un mismo periodo en las que se hayan votado proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura.