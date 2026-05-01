“La reforma pensional está en el limbo porque su Gobierno la tramitó mal dos veces”: Paloma Valencia le responde a Gustavo Petro

Las críticas del presidente de la República, Gustavo Petro, contra la candidata presidencial Paloma Valencia, por demandar la reforma pensional, generaron una fuerte respuesta por parte de la también senadora.

Presidente Petro arremete contra Paloma Valencia por demandar reforma pensional: “Los banqueros aplaudieron”

El mandatario colombiano, durante un discurso este viernes desde Medellín, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, arremetió contra Valencia por interferir la aprobación de la reforma.

“La congresista en ese momento demandó la reforma pensional y los banqueros aplaudieron, porque no la querían, y comenzó un calvario, porque un magistrado, amigo de ella, decidió guardarla en su escritorio y se necesitaba por norma que la Corte Constitucional dijera ‘sí’”, dijo Petro.

La aspirante a la presidencia del Centro Democrático le respondió al jefe de Estado, asegurando que los banqueros “no aplaudieron”, pero sí los “trabajadores que iban a perder los ahorros de toda su vida”.

"La pensional le roba los ahorros a las personas que han cotizado entre 300 y 999 semanas, es decir, la mayoría de la población. Hoy pueden pedir la devolución de lo ahorrado cuando llegan a la edad de jubilación, pero con su reforma lo pierden todo y el Gobierno les da un cheque miserable. Es un atraco", señaló.

Valencia aseguró que “la reforma dispara la deuda pensional del 100 % al 190 % del PIB”, por lo que está “condenando a los niños a pagar una deuda insostenible. Por eso, la candidata presidencial le respondió de manera enfática.

“No mienta. La pensional está en el limbo porque su Gobierno la tramitó mal dos veces. Tal vez les faltaron más tulas de billetes robados para aprobarla bien. Pasaron por encima de la oposición y no dejaron debatir las proposiciones”, concluyó.