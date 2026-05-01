Sergio Fajardo se va de frente contra Gustavo Petro por convocatoria de asamblea constituyente

Este viernes 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro confirmó que se impulsará una asamblea nacional constituyente y que la recolección de firmas ya está en marcha.

El anuncio lo hizo desde la ciudad de Medellín, donde en un extenso discurso dejó claro por qué se impulsará este mecanismo. Entre otras, Petro dijo que la constituyente es necesaria para combatir la corrupción y que “el pueblo es el que debe tomar decisiones de fondo”.

Por esa razón, el candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó duras críticas contra Petro, al considerar que no es adecuado que el mandatario esté impulsando esa iniciativa.

“Gravísimo anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una posible asamblea constituyente. Le impone al próximo mandatario una agenda que le permitirá seguir gobernando en las calles”, dijo Fajardo.

Agregó: “Y si gana la oposición, esta es la cuota inicial de una confrontación social nunca antes vista. La Constitución no puede ser un arma de guerra electoral. La haremos respetar presidente. No le quepa la menor duda”.

Justamente, los abogados Mauricio Pava y Sergio Bueno, respaldados por la campaña de Sergio Fajardo, impulsarán un referendo para evitar que se convoque a una asamblea nacional y blindar la Constitución hasta 2034.