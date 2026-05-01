“No llegamos a destruir”: Sergio Fajardo destapó cinco propuestas de su campaña para mejorar el empleo

El candidato presidencial Sergio Fajardo se sumó a los mensajes alusivos al Día del Trabajo, lo hizo por medio de sus redes sociales, en las que publicó varios puntos para mejorar el empleo en el país.

En un video que compartió en su cuenta de X, el exgobernador de Antioquia reveló detalles de las iniciativas, expresando que su intención no es llegar a “destruir”.

A Gustavo Petro le preguntaron cuál será su decisión si pierde Iván Cepeda las elecciones presidenciales; así respondió

“En mi gobierno vamos a cuidar lo que se ha hecho bien. ¿Yo no llego a destruir porque una persona rival político hizo algo diferente? No, vamos a cambiar lo que está mal, vamos a barrer la corrupción y tenemos muchas cosas por hacer que no se han hecho”, expresó Sergio Fajardo.

Y avanzó en el video: “Uno, en los cuatro años de gobierno vamos a crear un millón de nuevos empleos formales y vamos a formalizar cuatro millones de empleos informales. Dos, vamos a mantener los derechos que los trabajadores recuperaron con la reforma laboral”.

El candidato presidencial Sergio Fajardo, en el Día del Trabajo, presentó sus propuestas sobre empleo: “No llegamos a destruir”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/OnLaVUhmL8 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

“Tres, sabemos que el gran problema de Colombia hoy es la informalidad laboral. Por eso vamos a hacer un proyecto de formación para el trabajo conectado con lo que necesitan las empresas, con lo que están demandando las empresas”, recalcó el candidato presidencial.

Sumado a ello destacó dentro de su plan de gobierno: “Cuatro, para personas que tienen algún tipo de empresa informal, tenemos que facilitar el proceso de formalización sin tanto requisito, con los incentivos que se necesiten y tenga la certeza de que van a mejorar su condición”.

“Cinco, Las mujeres siguen siendo discriminadas, va a haber mucho más empleo para mujeres, para personas que están en condición de discapacidad, para grupos que no tienen las oportunidades”, subrayó.

Y finalizó: “Clave. Vamos a apoyar a las mipymes con tecnología, con crédito para que puedan crecer, con todas las herramientas sofisticadas de la inteligencia artificial que se necesita en estos tiempos”.