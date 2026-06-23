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Lanzan alerta tras crimen de Natalia Villalba, mujer hallada en una maleta en Bogotá: “Antes de que puedan huir”

La mujer era oriunda de Cúcuta, Norte de Santander.

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Redacción Confidenciales
23 de junio de 2026 a las 9:56 a. m.
Natalia Villalba y la maleta en que hallaron su cuerpo sin vida.
Natalia Villalba y la maleta en que hallaron su cuerpo sin vida. Foto: A.P.I.

Las autoridades avanzan en las investigación para dar con el paradero de los presuntos asesinos de una mujer identificada como Natalia Villalba, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este lunes, 22 de junio, al interior de una maleta, en la ducha de una habitación de un edificio de Chapinero, norte de Bogotá.

Entre los sospechosos, dos ciudadanos extranjeros. Uno norteamericano y otro británico, quienes al parecer habrían estado en dicho apartamento que funcionaría bajo la modalidad de alquiler por días.

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Por lo tanto, la Heidy Sánchez Barreto, concejal de Bogotá, lanzó una alerta, antes de que los presuntos responsables huyan del país.

Las autoridades deben desplegar todos los recursos necesarios para identificar, ubicar y capturar a los presuntos responsables (un británico y un estadounidense) antes de que puedan huir. Justicia para Natalia y garantías para que ninguna mujer más sea asesinada por el hecho de ser mujer”, dijo Sánchez en parte de un mensaje en X.