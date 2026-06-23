Lanzan alerta tras crimen de Natalia Villalba, mujer hallada en una maleta en Bogotá: “Antes de que puedan huir”

Las autoridades avanzan en las investigación para dar con el paradero de los presuntos asesinos de una mujer identificada como Natalia Villalba, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este lunes, 22 de junio, al interior de una maleta, en la ducha de una habitación de un edificio de Chapinero, norte de Bogotá.
Entre los sospechosos, dos ciudadanos extranjeros. Uno norteamericano y otro británico, quienes al parecer habrían estado en dicho apartamento que funcionaría bajo la modalidad de alquiler por días.
Por lo tanto, la Heidy Sánchez Barreto, concejal de Bogotá, lanzó una alerta, antes de que los presuntos responsables huyan del país.
“Las autoridades deben desplegar todos los recursos necesarios para identificar, ubicar y capturar a los presuntos responsables (un británico y un estadounidense) antes de que puedan huir. Justicia para Natalia y garantías para que ninguna mujer más sea asesinada por el hecho de ser mujer”, dijo Sánchez en parte de un mensaje en X.
El hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba dentro de una maleta en Bogotá estremece al país y revive el doloroso recuerdo del feminicidio de Valentina Trespalacios. No podemos normalizar que las mujeres sigan siendo víctimas de violencias tan crueles.— Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) June 23, 2026
Las autoridades deben… https://t.co/0jC6z3pUyt