“Salió con otra ropa y una bolsa que escurría un líquido en el piso”, dijo una empleada de servicio que estaba en el edificio donde Natalia Villalba alquiló un apartamento, en el norte de Bogotá, el mismo que se convirtió en la escena de su asesinato. Al parecer, los crímenes de Foster Martinson, el principal sospechoso del homicidio, arrancaron meses atrás.

SEMANA conoció los detalles del expediente que la Fiscalía presentó en las audiencias y que llevaron a la cárcel a este ciudadano británico señalado de golpear a Natalia en la cabeza hasta matarla, y también de meter su cuerpo en una maleta, dejarlo en el baño, bajo la regadera abierta, por cinco días.

El expediente contra Foster Martinson incluye declaraciones, videos, los resultados forenses y una denuncia por un presunto abuso sexual en contra de otro extranjero con el que compartía el alojamiento en un apartamento alquilado por días. Foto: Tomada de redes Sociales/API.

En los documentos que la fiscal del caso expuso durante la imputación de cargos por feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio, aparece un documento que relata un presunto caso de abuso sexual con Foster Martinson como supuesto responsable.

En esa “predenuncia” se advierte que Foster estaba en Bogotá desde marzo, en tránsito por diferentes hostales del centro histórico y un apartamento rentado por días a través de plataformas virtuales. Un testigo reveló a funcionarios de la Alcaldía lo que resultó extraño y hasta criminal en este “turista”.

En mayo de 2026, Foster Martinson compartió alojamiento con otro extranjero en un apartamento del norte de Bogotá que, de acuerdo con el documento, habría sido víctima de abuso sexual mientras se hospedaba con quien ahora aparece como el feminicida de Natalia Villalba.

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Esa presunta víctima les contó a los funcionarios lo que ocurría en el apartamento, un presunto hecho de abuso sexual; los detalles, las circunstancias, el momento y hasta las evidencias que incluían dolores propios de un acceso carnal, pero que la supuesta víctima no lograba recordar, al parecer por estar drogada.

“Reportó que mientras se estaba hospedando con Martinson Foster, en varias ocasiones se despertaba en las tardes y dormía más de 15 horas, lo que no es usual, y que cuando se despertaba, se sentía muy mareado y como si estuviera drogado; adicionalmente, reporta que sentía dolor en la parte perianal”, señala el documento.

La víctima de este presunto abuso hizo una descripción de Martinson a partir del tiempo que compartieron como roomies en el apartamento de la calle 84 con carrera octava, cerca del sitio donde Natalia fue asesinada.

Natalia Villalba, modelo colombiana. Foto: Tomada de redes Sociales/API

Foster Martinson es conducido por la Fiscalía. Foto: Tomada de redes sociales/API.

Al británico lo dibujan como un misógino que dedicaba buena parte del día a navegar por perfiles de mujeres en plataformas como Tinder o Bumble.

“Refiere que el lenguaje con el que Foster Martinson se expresaba sobre las mujeres era de odio, como si las tratara como objetos. También relata ocasiones en las que Foster Martinson se expresaba a las mujeres en Bogotá refiriéndose a los atributos físicos de forma irrespetuosa y vulgar”, advierte la descripción que la supuesta víctima de abuso realizó de Foster.

En los elementos de prueba que llevaron a la cárcel a Foster por el feminicidio de Natalia Villalba se incluyó una advertencia de quien le alquiló el apartamento en el norte de Bogotá y el espacio en el hostal del centro. La mujer aseguró que el británico se presentaba como médico; incluso tenía videos donde inyectaba drogas o medicamentos a mujeres en los glúteos.

Pruebas en contra del británico Foster Martinson. Foto: Tomada de redes Sociales/API.

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“Se presenta como doctor, les dijo que trabajaba en el Hospital Militar, pero su comportamiento no era de alguien que trabajara como doctor o médico; creen que esto es mentira, ya que sus comportamientos los califican de extraños. Adicionalmente, refieren que Foster Martinson maneja varios nombres y apariencias en sus redes sociales”, señala la predenuncia.

La testigo aseguró que, además del presunto abuso sexual en contra del roomie, Foster tuvo otros inconvenientes en su estadía en el apartamento. En mayo de 2026 fueron informados de un escándalo que involucró al británico y a una mujer, al parecer por el pago de un dinero.

En ese momento, Foster dijo que era una empleada de aseo, pero los testigos establecieron que se trataba de servicios sexuales.

Foster Martinson en su toma de huellas ante la Fiscalía General de la Nación Foto: Fiscalía general

Lectura de la Fiscalía a Foster Martinson tras su captura. Foto: Tomada de redes Sociales/API.

Foster se atrasó en el pago del alojamiento y esto alertó a los anfitriones; lo requirieron y el británico aseguró que tuvo problemas con el envío de dinero desde su país. Sin embargo, en el expediente quedaron las conversaciones que Foster sostuvo, al parecer, con funcionarios de un banco en el Reino Unido en las que aseguró que fue testigo de un homicidio en Colombia.

“Me drogaron, me golpearon, me secuestraron en Colombia. No puedo confirmar qué pasó exactamente, ya que estaba drogado y secuestrado. No sé qué más añadir a esto... Quiero decir, vi cómo asesinaban a alguien”, advierte el supuesto chat de Foster con la entidad bancaria.

Documentos de identificación de Foster Foto: Tomada de redes Sociales/API.

La supuesta conversación de Foster con el banco ocurrió luego de la advertencia de la anfitriona del apartamento que compartía con el otro extranjero, el mismo que señaló los dolores en la “parte perianal” tras largas y extrañas horas de sueño. El chat tiene fecha del 31 de mayo, 18 días antes del feminicidio de Natalia Villalba, los últimos días que Foster pasó en Colombia.

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Las evidencias recaudadas por la Fiscalía advierten que Foster llegó el 18 de junio al apartamento que alquiló Natalia desde el 13 del mismo mes. En los registros de ingreso al edificio se marcó las 10:40 de la mañana y tres horas después salió con ropa diferente y una bolsa en la mano que, de acuerdo con los testigos, soltaba un líquido que, tras advertirle, limpió rápidamente.

En el interior del apartamento estaba el cuerpo de Natalia. Foster, de acuerdo con la Fiscalía, se encargó de alterar la escena del crimen, no solo metiendo el cuerpo de la modelo en la maleta y llevándolo a la ducha, sino limpiando el piso y los muebles que se impregnaron de sangre. Se presume que esa fue la razón para cambiarse de ropa y salir del edificio.

“Las evidencias indican que el ciudadano británico permaneció en el apartamento cerca de tres horas y se habría llevado el celular de la víctima para evitar que se estableciera algún vínculo con ella. El cuerpo fue hallado cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, quien avisó a las autoridades”, advirtió la Fiscalía.

Foster Martinson, presunto feminicida de la modelo colombiana Natalia Villalba (Cortesía: Migración Colombia) Foto: Cortesía: Migración Colombia

Foster no aceptó los cargos que imputó la Fiscalía, se declaró inocente y una jueza de control de garantías lo envió a la cárcel tras advertir que representa un peligro para la sociedad, que su intención de huir de Colombia, luego del feminicidio, anticipó su plan de fuga, frustrado gracias al trabajo de los fiscales e investigadores de la Unidad de Vida en la seccional de Bogotá.

La Fiscalía tendrá que presentar la acusación por feminicidio contra el británico, además de adelantar las indagaciones necesarias para confirmar y judicializar los hechos que fueron advertidos en la denuncia de mayo, el presunto abuso sexual en contra de otro extranjero. Foster es un prófugo de la justicia británica; tiene una condena por acoso a otras víctimas en su país.