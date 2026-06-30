Mamá de Natalia Villalba revela la posible razón real por la que dejaron el cuerpo de su hija en una maleta y bajo una ducha: “Es horrible”

La diseñadora gráfica y modelo cucuteña fue hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá el pasado 22 de junio, en un caso que tiene como principal señalado al ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith.

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Ahora, una nueva declaración de Claudia Villalba, madre de la joven, abrió un interrogante sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y las dificultades que habrían enfrentado para identificarlo.

En entrevista con el pódcast Conducta Delictiva, la mujer relató que solo al llegar a la Fiscalía conoció detalles más dolorosos del hallazgo. Según dijo, su hija estaba dentro de una maleta, en el baño y con la llave del agua abierta.

“Cuando llegué acá y estaba en la Fiscalía, me dijeron que la encontraron en la maleta, en el baño, con la llave abierta”, contó Claudia Villalba.

La madre también aseguró que uno de los aspectos que más la impactó fue el estado de las manos de Natalia, pues, según su relato, sus huellas estaban afectadas, algo que habría hecho más complejo el proceso de identificación.

“Ella tenía las manitas quemadas, los deditos… tal vez del frío, no sé, porque imagina todo ese tiempo mojándose. Es horrible”, expresó.

Aunque las autoridades no han entregado públicamente una conclusión definitiva sobre la intención detrás de esa escena, el testimonio de la familia abre una pregunta clave: si el agua pudo haber sido utilizada para dificultar la identificación del cuerpo o alterar posibles rastros dentro del lugar.

Claudia Villalba también reveló que no le permitieron ver el cuerpo de su hija debido al estado en el que fue encontrado. Según contó, solo pudieron hacerlo una amiga, una prima y su esposo.

“El señor me dijo que no la viera. Solo la vieron la amiga, mi prima y mi esposo, pero yo no la vi. No nos dejaron verla a nosotros”, relató.

En medio de la entrevista, la madre recordó que Natalia atravesaba una etapa de cambios personales y laborales. Según dijo, días antes le había contado que estaba saliendo con un extranjero y que estaba ilusionada con un contrato con “unos gringos”.

“Natalia me contó que estaba saliendo con un australiano, que era muy lindo, que la quería mucho. Ya tenía un contrato con unos gringos”, afirmó.

El caso tiene como principal sospechoso a Matthew Foster, quien fue señalado por las autoridades y posteriormente ubicado en Ecuador, luego de haber salido de Colombia. En una entrevista con un medio británico, el hombre aseguró que abandonó el país porque supuestamente había recibido amenazas de muerte relacionadas con una deuda.

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En esa misma versión, Foster negó haber estado en el apartamento donde fue encontrado el cuerpo de Natalia y dijo que el día de los hechos estaba viendo un partido entre Inglaterra y Croacia en un establecimiento de Bogotá. Sin embargo, la cronología entregada por él no coincide con los hechos que investigan las autoridades.

Mientras avanza el proceso judicial, la familia de Natalia insiste en conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y en que se esclarezca si hubo acciones destinadas no solo a ocultar el crimen, sino también a dificultar la identificación de la víctima.