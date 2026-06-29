Matthew Foster, principal sospechoso del caso Natalia Villalba, reveló detalles de las razones que lo llevaron a abandonar Colombia

Las investigaciones por la muerte de Natalia Villalba continúan su curso mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos. El caso sigue generando indignación desde el pasado 22 de junio, cuando el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

Legalizan la captura del británico acusado del asesinato de Natalia Villalba en un apartamento del norte de Bogotá

En medio de las pesquisas, el diario británico The Sun publicó una entrevista con Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, quien es señalado por las autoridades como uno de los principales sospechosos del crimen. En la conversación, el hombre entregó datos clave sobre su versión de lo ocurrido.

Durante la entrevista, surgieron contradicciones sobre su paradero. En un primer momento aseguró que seguía en Colombia y negó haber salido del país. Sin embargo, minutos después rectificó su versión y admitió que se encontraba en Quito, Ecuador, desde donde tenía previsto abordar un vuelo con destino al Reino Unido.

El presunto asesino de Natalia Villalba huyó del país. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Tras reconocer que ya no estaba en territorio colombiano, el ciudadano británico explicó las razones por las que decidió abandonar el país. Según dijo al medio británico, tomó esa decisión porque, de acuerdo con su versión, había recibido amenazas de muerte por parte de presuntos delincuentes debido a una deuda, situación que, afirmó, lo llevó a salir de Colombia.

Otro punto clave que reveló el presunto asesino de la modelo fue que, según él, no se encontraba en el apartamento donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de Natalia Villalba. Como parte de su versión, aseguró que ese día permaneció en un establecimiento de Bogotá viendo el partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia, mientras comía una hamburguesa y tomaba una gaseosa.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba reveló que el principal sospechoso habría utilizado identidades falsas durante su fuga. Foto: Composición semana/ Redes sociales Natalia Villalba/ X @NoticiasRCN

“Estaba viendo el partido entre Inglaterra y Croacia en una pantalla gigante en un pub irlandés, así que no fui yo”, aseguró. Además, afirmó que, una vez terminó el encuentro, “me fui a un centro comercial, comí algo, me compré un helado y volví más tarde para los partidos siguientes”.

Según relató, pasó parte de la tarde del miércoles 17 de junio siguiendo el encuentro deportivo, el cual comenzó hacia las 3:00 p. m. No obstante, la cronología expuesta durante la entrevista no coincide con los hechos del crimen.