Legalizan la captura del presunto responsable del asesinato de Natalia Villalba al interior de un apartamento en el norte de Bogotá

En la tarde de este 28 de junio, se conoció que tras una petición de la Fiscalía General de la Nación, una jueza penal de control de garantías de Bogotá impartió la legalidad del procedimiento de captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado como el presunto responsable de causarle la muerte a Natalia Villalba, de 36 años, quien habría sido asesinada el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

Feminicidio de Natalia Villalba: Por estas razones, la audiencia contra el británico capturado será reservada

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