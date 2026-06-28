Nación

Legalizan la captura del presunto responsable del asesinato de Natalia Villalba al interior de un apartamento en el norte de Bogotá

Un juez penal de control de garantías emitió la orden tras un pedido de la Fiscalía.

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Redacción Semana
28 de junio de 2026 a las 8:47 p. m.
Matthew Foster, presunto feminicida de Natalia Villalba, fue capturado el 27 de junio al aterrizar en Bogotá.
Matthew Foster, presunto feminicida de Natalia Villalba, fue capturado el 27 de junio al aterrizar en Bogotá. Foto: Colprensa

En la tarde de este 28 de junio, se conoció que tras una petición de la Fiscalía General de la Nación, una jueza penal de control de garantías de Bogotá impartió la legalidad del procedimiento de captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado como el presunto responsable de causarle la muerte a Natalia Villalba, de 36 años, quien habría sido asesinada el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

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