Así fue la deportación a Colombia de Matthew Foster, el británico investigado por el feminicidio de Natalia Villalba

En las últimas horas se reportó la deportación de Matthew Foster, ciudadano británico investigado por las autoridades colombianas por ser el responsable del feminicidio de la joven Natalia Villalba, en hechos registrados el pasado 19 de junio.

Así fue la llegada a Colombia del británico capturado en Ecuador y señalado del asesinato de Natalia Villalba en un apartamento en el norte de Bogotá. El cuerpo de la modelo cucuteña fue metido en una maleta. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kwhE45zEI1 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 28, 2026

Oficiales de Migración Colombia y del CTI de la Fiscalía General recibieron a Foster por parte de las autoridades judiciales de Ecuador luego de que fuera capturado en la noche del pasado viernes en el aeropuerto internacional de Quito.

El hombre llegó con un pasamontañas negro, que le ocultaba parte de los ojos; una bufanda gris, una chaqueta negra y una pantaloneta color beige.

Matthew Foster, el británico presunto asesino de Natalia Villalba, fue capturado en Ecuador el pasado viernes. Foto: Migración Colombia

Los oficiales de Migración Colombia y agentes del CTI le realizaron su registro de ingreso al país y formalizaron su detención. Igualmente, le tomaron sus huellas dactilares y realizaron el registro fotográfico de su captura.

En las próximas horas deberá ser presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su detención.

Exclusivo: primeras imágenes del presunto asesino de Natalia Villalba saliendo de la escena del crimen. El británico estuvo dos horas en el apartamento

Estuvo dos horas en el apartamento

La Fiscalía General, según pudo establecer SEMANA, cuenta con varios elementos materiales probatorios, entre los que se destacan testimonios, documentos y grabaciones de cámaras de seguridad que vinculan a Foster con la “hora de la muerte” de la joven modelo cucuteña.

Los hechos se presentaron en un apartamento del séptimo piso de un edificio ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá. El cuerpo de la joven fue hallado dentro de una maleta, en el baño principal.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo de la joven permaneció durante dos días en ese lugar, hasta que llegó personal de aseo después de que finalizara el tiempo del contrato de arrendamiento hecho mediante una aplicación.

SEMANA conoció las imágenes de las cámaras de seguridad y las minutas de ingreso al edificio, en las que quedó el registro de Matthew Foster. Hay dos horas de diferencia entre su llegada y su salida del inmueble. Es decir, que el presunto asesino cometió el crimen en menos de 60 minutos, durante los últimos instantes de vida de Natalia Villalba.

Investigación: tras la pista de los dos extranjeros que habrían tenido contacto con Natalia Villalba

Foster, médico de profesión y quien tiene varias anotaciones judiciales en el Reino Unido por acoso a su expareja, habría planeado todo hasta el mínimo detalle.

Es decir, basándose en sus conocimientos, desmembró el cuerpo de la joven, de 36 años, lo metió en una maleta y abrió la llave de agua fría del baño con el fin de retrasar la descomposición del cadáver —lo que evitaría llamar la atención de los vecinos por el olor—. Esto le “ayudó” a ganar tiempo para huir hacia Ecuador con documentos falsos.

Matthew Foster, presunto feminicida de Natalia Villalba. Foto: Colprensa

“Las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”, señaló el ente investigador.

“La Fiscalía General de la Nación realizará los trámites para garantizar que el extranjero sea puesto a disposición y se logre la judicialización en Colombia por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La ubicación fue posible gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades de Ecuador”, señaló la Fiscalía.

El ciudadano británico deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.