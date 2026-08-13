Medicina Legal entregó un nuevo reporte de víctimas del terremoto. 13 menores están en el listado

El más reciente reporte de Medicina Legal indica que a las sedes del instituto forense han llegado 250 cuerpos rescatados en las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

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De ese total de víctimas, 228 han sido identificadas; 13 menores de edad están en ese listado de cuerpos hallados entre los escombros. El instituto forense adelanta todos los trabajos de identificación necesarios en una catástrofe como esta; así, su labor es fundamental para las familias de las víctimas, que buscan darles una despedida digna.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha, ha recibido 250 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se ha logrado identificar un total de 228 víctimas, entre las que se encuentran 13 menores de edad”, explicó Medicina Legal.

Medicina Legal advirtió que 194 cuerpos han sido entregados formalmente a sus familias en procesos que se adelantan con la cooperación de la Fiscalía General de la Nación y que tienen como objetivo brindar respuesta oportuna a las familias que resultaron afectadas con el terremoto.

“El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio. Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira”, señaló el instituto forense tras dar a conocer el reporte de víctimas en todo el país.

Los forenses de Medicina Legal tienen una labor fundamental. Foto: Christian Alvarado, Instituto Nacional de Medicina Legal

La mayoría de las víctimas de cuerpos que han llegado a las sedes de Medicina Legal se encuentran en Pereira y Cali, otro tanto en Buenaventura y la ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó. El reporte del instituto forense es detallado y advierte las zonas de mayor complejidad para la atención de la emergencia.