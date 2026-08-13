Combates se recrudecen en Cajibío, Cauca: soldado pide ayuda a Abelardo De La Espriella y alerta que “la guerrilla se nos viene encima”

Una grave situación de orden público se está registrando en Ortega, zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas del Ejército sostienen fuertes enfrentamientos con integrantes de las disidencias de las Farc.

SEMANA conoció el testimonio de un Carlos Andrés, soldado de 26 años de la brigada 29 de Popayan, que está en medio de los combates y que hizo un desesperado llamado para que sean enviados refuerzos ante el avance del grupo armado. De acuerdo con su versión, habría varios militares heridos, civiles afectados y uniformados cuyo paradero genera preocupación.

“Se quieren tomar el pueblo de Ortega, Cajibío. Necesitamos apoyo porque no nos quiere dar apoyo. Tenemos ya soldados heridos, civiles y como cuatro compañeros secuestrados, no los encontramos”, afirmó el militar durante la comunicación.

El uniformado señaló que la situación se ha complicado por los ataques con drones que estarían realizando los integrantes del grupo armado. Según relató, otros soldados ya habían resultado afectados por este tipo de artefactos.

“Ayer también nos hirieron dos soldados más, por drones”, manifestó.

Civiles también estarían en medio de los enfrentamientos

La situación no afectaría únicamente a los integrantes del Ejército. El soldado aseguró que la población civil permanece en el sector donde se desarrollan los combates y que ya habría personas heridas.

“También. Ayer sacamos a un civil también afectado”, respondió al ser consultado sobre posibles víctimas entre la comunidad.

Posteriormente, reiteró la gravedad de la situación: “Hay civiles, hay civiles. El caserío, hay civiles heridos también”.

Según el relato conocido por SEMANA, las tropas se encuentran en la zona desde el domingo y los enfrentamientos se intensificaron en las últimas horas. El militar aseguró que sus superiores conocen lo que ocurre, pero cuestionó que el apoyo solicitado no haya llegado oportunamente.

También señaló que únicamente contarían con dos pelotones para enfrentar la situación. “Apenas vemos dos pelotones, pero no es suficiente para el riesgo que hay ahí”, sostuvo.

“A ver si nos puede informar arriba alguna cosa, al presidente”

En una segunda comunicación, el militar volvió a alertar sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos y pidió que lo que está ocurriendo pueda ser conocido en los niveles más altos del Gobierno, incluido el presidente Abelardo de la Espriella.

“Hoy nos están dando duro acá. No sé qué pasa, llegan y llegan los drones”, comenzó diciendo el uniformado.

Acto seguido hizo el llamado: “A ver si nos puede informar arriba alguna cosa, al presidente, alguna vaina, porque, uy no, ya muchos heridos”.

El soldado aseguró que la situación se estaría tornando cada vez más compleja.

“Ya la verdad tenemos muchos soldados heridos.Hay mucha gente herida y la guerrilla viene para encima, para encima”, manifestó.

Soldados alertan por munición y capacidad para enfrentar drones

Otro de los puntos que genera preocupación es la capacidad que tendrían las tropas para sostener los enfrentamientos. Durante la comunicación, el uniformado fue interrogado sobre las municiones disponibles después de varias horas de combate.

Según explicó, venían enfrentándose de manera intensa desde el día anterior y las municiones comenzaban a convertirse en una preocupación para quienes permanecían en el terreno.

El militar también aseguró que cuentan con limitaciones para neutralizar los drones utilizados por el grupo armado. Al ser consultado sobre las herramientas disponibles para enfrentarlos, respondió: “Tenemos armas, pero eso no la agarra, no la agarra”.

Luego agregó: “No lo tumban, no tumban el dron”.

La alerta adquiere especial relevancia debido a que, según el propio uniformado, no cuentan con drones para tener potencia de poder contraatacar.

Cifras deberán ser confirmadas por las autoridades

Estas cifras, así como las circunstancias en las que se estarían desarrollando los combates y la situación de las tropas desplegadas en Ortega, están pendientes de confirmación oficial por parte del Ejército Nacional.

Mientras se conoce un balance oficial, el testimonio evidencia la angustia de los militares que permanecen en terreno y que reclaman refuerzos ante la intensidad de los enfrentamientos con las presuntas disidencias de las Farc en esta zona del Cauca.