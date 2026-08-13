Terremoto en Colombia | “O bajaba por la escalera o me iba para el balcón”: el dramático relato de Armando Carrillo

Armando Carrillo, ciudadano colombiano residente en Cali, narró a SEMANA cómo vivió el sismo en Colombia.

“El terremoto sucedió el 10 a las 7:34 y duramos 45 minutos (atrapados). Ese apartamento tenía balcón; nos hicimos a la orilla del balcón con mi esposa. Cuando sonó la alarma de sismo, nos colocamos en una columna porque ya no alcanzábamos a bajar. Y en 20, 30 segundos, se cayó el edificio”, aseguró.

“Difícil, nos rescataron vecinos de acá; estaba lacerada esta mano, después de haber salido casi que arrastrado. Nosotros quedamos aprisionados como tres metros hacia adentro y esto es porque yo estaba sosteniendo una placa no tan pesada porque mi esposa estaba dos metros abajo y estaba encima de la cabeza. Y había un horno ahí que teníamos y, cuando pasó el terremoto, pude bajar la mano y esa placa lo aplastó, y eso nos ayudó. De ahí vinieron unos muchachos. Yo estoy lacerado y unos hierros los tenía metidos en los huesos, arrodillado”, agregó, en medio de los escombros de lo que fue su apartamento.

“Los vecinos de acá, los hijos de acá y otro señor me pudieron sacar como a los 40 minutos. Mi esposa salió después porque yo estaba más abajo. Y de ahí fue que nos sacaron y fuimos los primeros. Después, salieron dos vecinos más y un niño, y las personas que sacaron muertas del quinto piso, la mamá del niño y otras dos personas más. Y por las escaleras alcanzaron a salir cinco personas. Aunque están heridas, están con vida. Y queda nuestra amiga, Vicky, la abogada, y la Mona, que no la han podido sacar”, agregó en su relato.

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Carrillo contó cómo vivió el desplome del edificio. “Eso es terrible, eso es un rugido impresionante, eso es una cosa que nunca iba a acabar y usted sentir que ese edificio se le está cayendo. Mi esposa dijo: ‘Nos vamos a morir’. Y yo: ‘No, tranquila, vamos a salir, vamos a salir’. Nos favoreció que yo hice muy rápido la acción; cogí a mi esposa y tomé la decisión: o bajaba por la escalera o me iba para el balcón en una columna y me agachaba ahí. Yo ya no alcanzaba a bajar. Entonces, eso es terrible y no es el daño físico nomás, es el daño emocional. Todos los días venimos a ver nuestro apartamento cómo quedó, perdimos mi tesoro, todos los carros que teníamos en el sótano, y ver que a nuestras amigas no las han podido sacar”, relató.

Según dijo, si hubiera decidido buscar las escaleras, otro sería su destino. “Yo creo que estaríamos ahí porque el sismo fue a las 7:34 cuando avisó y eso te avisa cinco segundos antes. Mi esposa estaba en la habitación cuando me avisó. Mi esposa salió corriendo y la cogí de la mano. Yo tuve que tomar la decisión en segundos, si abría la puerta y bajaba, o seguía. Pero ahí comenzó la parte fuerte. Yo dije: ‘Yo ya no alcanzo a bajar’. Yo lo que hice fue ir al balcón y yo dije: ‘Cualquier cosa, me tiro con mi esposa, fractura, lo que sea, pero estamos vivos’. Pero ya no me dio tiempo de nada. Y si no, yo creo que estarían ahí buscándonos todavía”, puntualizó.

Hoy, a las 07:34 a. m., se cumplieron las primeras 72 horas tras el terremoto, el plazo a partir del cual caen drásticamente las probabilidades de hallar sobrevivientes.