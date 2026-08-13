No se deje engañar: el puente de la carrera 39 con autopista en Cali no está colapsado y funciona con normalidad

Luego del terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., diferentes ciudades del país mantienen la revisión de sus infraestructuras ante posibles afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico.

En Cali, una de las estructuras que generó preocupación fue el puente de la carrera 39 con autopista, después de que circularan imágenes en las que una abertura fue señalada como una posible grieta.

Imágenes de afectaciones en Calarcá, Quindío, tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia

Ante esta situación, la Secretaría de Infraestructura de Cali realizó una inspección con su equipo de ingenieros y confirmó que el puente se encuentra en buen estado y no presenta afectaciones que comprometan su estabilidad.

La dependencia explicó que el espacio visible en las imágenes no corresponde a una grieta estructural, sino a una junta de dilatación que hace parte del diseño de este tipo de infraestructura.

Según la Secretaría, este elemento permite que el puente pueda realizar los movimientos normales que se producen durante su funcionamiento y con el tránsito de vehículos. La entidad señaló especialmente el paso de automotores de carga pesada como una de las condiciones asociadas a estos movimientos.

Por esta razón, la abertura observada no representa, de acuerdo con la inspección realizada, una afectación que comprometa la estabilidad de la estructura. A continuación, la explicación difundida por la Secretaría de Infraestructura de Cali, mediante su cuenta de X:

No hay cierre por afectación estructural

La Alcaldía también aclaró que no existe riesgo de colapso relacionado con la abertura que aparece en las imágenes; tampoco se ordenó el cierre del puente debido a una afectación estructural.

El pronunciamiento fue conocido en medio de las verificaciones que se adelantan en diferentes puntos de Cali después del terremoto que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros.

La Secretaría de Infraestructura explicó que la inspección permitió verificar directamente las condiciones de la estructura y establecer que se encuentra en buen estado.

La aclaración se produjo después de que algunas publicaciones identificaran la junta de dilatación como una “grieta”, generando preocupación entre usuarios de la vía. Frente a esto, la administración distrital entregó la explicación técnica sobre el elemento observado y su función dentro del puente.

Actividad y funcionamiento normales del puente a las 8:15 a. m. del jueves 13 de agosto. Foto: Cuenta de X Secretaría de Infraestructura de Cali / API

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para consultar los canales oficiales antes de compartir información relacionada con posibles daños en la infraestructura de la ciudad, especialmente en el contexto de las verificaciones que se adelantan tras el terremoto.

Asimismo, pidió evitar la difusión de contenidos que puedan generar alarma innecesaria cuando una eventual afectación no haya sido confirmada por las autoridades competentes.

Por ahora, la Alcaldía de Cali mantiene el reporte de que el puente de la carrera 39 con autopista se encuentra en buen estado, no presenta daños que comprometan su estabilidad y no tiene un cierre ordenado por una afectación estructural.