Terremoto de 7.4 en Colombia dejó en ruinas famosos templos e iglesias; Catedral de Manizales, la más afectada

La Catedral de Manizales (Caldas) volvió a sentir la fuerza de un terremoto. El pasado lunes 10 de agosto, una de sus torres laterales se desprendió y terminó recostada contra la nave. La cruz también cayó, aunque varias figuras de santos permanecieron en pie, como si el templo se negara a rendirse de nuevo.

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Este momento tiene un peso especial porque la catedral ha sobrevivido a dos incendios y otros terremotos. En 1925, un incendio arrasó 23 manzanas de Manizales, pero los vecinos lograron proteger el templo.

En 1926, otro incendio lo dejó en cenizas y obligó a comenzar su construcción desde cero.

El esfuerzo de los manizaleños terminó levantando una estructura gigantesca: 30.000 toneladas de hierro y concreto, con 106 metros de altura. Durante 13 años, la ciudad reconstruyó su iglesia hasta convertirla en uno de sus símbolos.

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Por eso, cada nuevo daño se siente como un golpe a su memoria. El terremoto de 1962 ya había dejado una advertencia dura. El santoral externo fue destruido y también cayó el Cristo de la aguja central.

En 1999, la catedral volvió a sufrir daños y necesitó una reconstrucción funcional para evitar nuevos desplomes. Esa vez, el sismo probó nuevamente su resistencia histórica.

Entre los visitantes recientes estuvo el conde Giuseppe Tedeschi, tenor lírico que se presentó en el teatro Los Fundadores a comienzos de 2025. Después del concierto, él y su esposa, la mezzosoprano María Ratkova, pidieron conocer la catedral.

Tedeschi, además, era ayudante de cámara del sumo pontífice de la Iglesia. Su visita tuvo un detalle histórico: era el último emisario romano desde la visita de Juan Pablo II cuatro décadas atrás.

@denunciasciudadsorpresa ⛪ IGLESIAS AFECTADAS POR EL SISMO Reportan afectaciones visibles en diferentes templos religiosos de Colombia tras el movimiento sísmico. Entre los lugares señalados están: ⛪ CATEDRAL BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE MANIZALES ⛪ CATEDRAL MENOR DE CARTAGO ⛪ IGLESIA SAN JOSÉ DE PEREIRA Las imágenes evidencian daños visibles en algunas estructuras. Sin embargo, estas no constituyen por sí mismas una evaluación técnica o estructural. 📹 Fuente de los videos: Redes Sociales. #TerremotoColombia #SismoColombia #Viral #DenunciasCiudadSorpresa #terremoto ♬ sonido original - Denuncias Ciudad Sorpresa

El papa había pasado por la catedral y llevado el oficio a un campo santo, luego de la tragedia de Armero (Tolima), golpeado por la erupción del volcán Nevado del Ruiz.

Pero el terremoto no se ensañó solo con Manizales. En Cali (Valle del Cauca), la Basílica Menor de Nuestra Señora de La Merced quedó con fisuras. En Caldono y Morales (Cauca), las cúpulas de sus iglesias colapsaron, mientras en El Tambo aparecieron daños visibles. La sacudida dejó estos templos esperando una revisión cuidadosa.

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En Popayán (Cauca), el templo de Santo Domingo presenta fisuras, mientras Chaparral perdió una pared completa. En Herveo y Roncesvalles, Tolima, también hay daños en las torres. Para Hernán Olano, la prioridad de la Iglesia debe ser acompañar a los damnificados. La recuperación del patrimonio, advierte, corresponde al Estado colombiano hoy.