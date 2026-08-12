“Buenaventura no está sola”: gestora social del Valle acompaña atención humanitaria a afectados por el terremoto

Desde las primeras horas de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, la gestora social Jimena Toro viajó a Buenaventura para acompañar a las comunidades afectadas y apoyar en el envío de ayudas humanitarias y ejecución de las labores que se adelantan para atender sus necesidades más urgentes.

“Hemos recorrido barrios, localidades, hemos hablado con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las dos localidades de aquí, de Buenaventura, porque necesitamos un registro claro, oportuno y veraz de todo lo que ha pasado”, aseguró la gestora social, quien también estuvo en las instalaciones del Centro Integral del Cuidado, afectadas en su totalidad por el terremoto, y aseguró que “Buenaventura no está sola”.

Colapso de Estructura Centro de Profesionales de la calle novena, Edificio Vanessa, Cantabria y Torres de Tequendama. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Uno de los frentes prioritarios ha sido garantizar la alimentación de las comunidades, especialmente en los sectores más afectados por la emergencia.

“Hemos estado haciendo apoyos humanitarios porque aquí tenemos un programa muy lindo de la Gobernación del Valle que es Comedores Valle; alimentamos 7.000 familias diariamente. Entonces, donde no tenemos comedores, hemos estado haciendo ollas comunitarias para que efectivamente la gente tenga el alimento caliente y a la mano”, explicó Toro.

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A las acciones de la Gobernación del Valle se ha sumado la solidaridad de empresarios, ciudadanos, organismos de socorro y diferentes instituciones. María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, destacó que desde el inicio de la emergencia se ha coordinado el envío de asistencia humanitaria y personal especializado.

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“Aquí hemos estado las instituciones. Todo el cuerpo de bomberos y los rescatistas locales han hecho su mejor esfuerzo para salvar vidas y lo seguimos haciendo. Hemos traído especialistas de diferentes zonas de Colombia y de Cali para apoyar con miles de donaciones. Desde este martes se han movilizado más de siete vuelos con asistencia humanitaria, además de las donaciones recogidas por empresarios y ciudadanos, que también están siendo transportadas por vía terrestre hasta el Distrito”, indicó Palau.

Asimismo, concesionarios como Sacyr, en la vía Buga-Buenaventura, han dispuesto un corredor especial para priorizar el tránsito de vehículos con ayuda humanitaria hacia el puerto.

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