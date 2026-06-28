En la tarde de este domingo 28 de junio, la Fiscalía General presentó ante el juzgado 32 de control de garantías de Bogotá al ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, investigado por el feminicidio de la joven modelo Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado el lunes 22 de junio dentro de una maleta en un apartamento en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

Así fue la llegada a Colombia del británico capturado en Ecuador y señalado del asesinato de Natalia Villalba en un apartamento en el norte de Bogotá. El cuerpo de la modelo cucuteña fue metido en una maleta. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kwhE45zEI1 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 28, 2026

Sin embargo, por solicitud expresa de la Fiscalía General, la audiencia se realizará de forma reservada. Esto con el fin de salvaguardar la integridad de la víctima y evitar una revictimización.

La fiscal del caso solicitará, en primer lugar, que se legalice su captura, la cual se materializó la noche del pasado sábado 27 de junio, después de que fue deportado por las autoridades ecuatorianas.

Así fue la deportación a Colombia de Matthew Foster, el británico investigado por el feminicidio de Natalia Villalba

Posteriormente, se le imputarán los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En este punto, se le pondrá de presente que el Código Penal colombiano establece una pena máxima de 60 años de prisión.

En este sentido, no procede ninguna rebaja de pena ni concesión de beneficios judiciales en el hipotético caso de que acepte su participación en el delito de feminicidio.

Después, se solicitará que, por la gravedad de los delitos y el inminente riesgo de fuga, se le cobije con una medida privativa de la libertad en un centro carcelario.

El ciudadano británico, de 43 años de edad, fue capturado el pasado viernes por las autoridades ecuatorianas en el aeropuerto de Quito.

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Estuvo dos horas en el apartamento

La Fiscalía General, según pudo establecer SEMANA, cuenta con varios elementos materiales probatorios, entre los que se destacan testimonios, documentos y grabaciones de cámaras de seguridad que vinculan a Foster con la “hora de la muerte” de la joven modelo cucuteña.

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Los hechos se presentaron en un apartamento del séptimo piso de un edificio ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá. El cuerpo de la joven fue hallado dentro de una maleta, en el baño principal.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo de la joven permaneció dos días en ese lugar, hasta que llegó personal de aseo después de que finalizara el tiempo del contrato de arrendamiento hecho mediante una aplicación.

Oficiales de Migración Colombia recibieron en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, al ciudadano británico Matthew Foster, investigado por el feminicidio de Natalia Villalba. Foto: Cortesía

SEMANA conoció las imágenes de las cámaras de seguridad y las minutas de ingreso al edificio, en las que quedó el registro de Matthew Foster. Hay dos horas de diferencia entre su llegada y su salida del inmueble. Es decir, el presunto asesino cometió el crimen en menos de 120 minutos.

Foster, médico de profesión y quien tiene varias anotaciones judiciales en el Reino Unido por acoso a su expareja, habría planeado todo hasta el mínimo detalle.

Basándose en sus conocimientos, habría desmembrado el cuerpo de la joven, de 36 años; habría metido las partes en la maleta; habría abierto la llave de agua fría del baño con el fin de retrasar la descomposición del cadáver —lo que evitaría llamar la atención de los vecinos por el olor—. Esto le habría ayudado a ganar tiempo para huir hacia Ecuador con documentos falsos.

“Las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”, señala el ente investigador.

“La Fiscalía General de la Nación realizará los trámites para garantizar que el extranjero sea puesto a disposición y se logre la judicialización en Colombia por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La ubicación fue posible gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades de Ecuador”, señaló la Fiscalía por medio de un comunicado.