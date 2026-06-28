Las investigaciones por la muerte de Natalia Villalba continúan avanzando mientras las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido. El caso ha generado gran conmoción, luego de que el cuerpo de la joven fuera hallado el pasado lunes, 22 de junio, dentro de una maleta en un apartamento del sector de El Virrey, al norte de Bogotá.

En medio de las diligencias, las autoridades confirmaron la captura de Matthew Ashley Foster-Martinson, quien figura como uno de los principales sospechosos del crimen. La detención se produjo después de que un juez colombiano emitiera una orden de captura en su contra, por lo que ahora deberá responder ante la justicia mientras avanza el proceso para determinar su presunta responsabilidad en los hechos.

Presunto feminicida de Natalia Villalba usaba un pasaporte falso para huir de la justicia

Sin embargo, el caso volvió a llamar la atención recientemente luego de que el diario británico The Sun publicara una entrevista con el ciudadano británico de 46 años. En sus declaraciones, el principal implicado en el crimen de la modelo rompió el silencio sobre el caso y expuso su versión de los hechos.

Pero lo que más sorprende de estas declaraciones es que el relato entregado presenta varias inconsistencias frente a la información que se ha conocido durante las investigaciones. Estas diferencias han generado nuevos interrogantes sobre lo ocurrido y podrían convertirse en un elemento adicional para las autoridades.

La modelo cucuteña apareció en extrañas circunstancias en un edificio de la capital colombiana. Foto: Tomadas de redes sociales / Montaje: Semana

Durante la entrevista, Foster sostuvo que él no se encontraba en el apartamento donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de Natalia Villalba. Como parte de su versión, aseguró que ese día permaneció en un establecimiento de Bogotá viendo el partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia, mientras comía una hamburguesa y tomaba una gaseosa.

“Estaba viendo el partido entre Inglaterra y Croacia en una pantalla gigante en un pub irlandés, así que no fui yo”, aseguró. Además, afirmó que, una vez terminó el encuentro, “me fui a un centro comercial, comí algo, me compré un helado y volví más tarde para los partidos siguientes”.

Británico y Villalba. Foto: Screenshot 'x'

Según relató, pasó parte de la tarde del miércoles 17 de junio siguiendo el encuentro deportivo, el cual comenzó hacia las 3:00 p. m. No obstante, la cronología expuesta durante la entrevista no coincide con los hechos del crimen.

De acuerdo con la información conocida por la investigación, los hechos habrían ocurrido dentro de un periodo comprendido entre las 11:30 de la mañana de ese día y las 5:30 de la tarde del siguiente. Además, el propio diario británico señaló que algunas de las afirmaciones de Foster no coinciden con otros elementos recopilados hasta el momento.

Durante la entrevista, Foster también aseguró que tomó fotografías mientras se encontraba en el establecimiento donde, según él, veía el partido. Incluso mostró una segunda imagen en la que aparece sosteniendo un vaso de cerveza, con la intención de respaldar su versión sobre dónde se encontraba ese día.

El presunto asesino de Natalia Villalba huyó del país. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

No obstante, esta información no coincide, ya que, según información de las autoridades, Foster habría llegado a Colombia el 16 de junio y, presuntamente, habría sido visto ingresando al apartamento el 17 de junio.

Asimismo, los reportes indican que habría permanecido allí hasta el 21 de junio, un día antes de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de Natalia Villalba. Las autoridades continúan verificando estos movimientos como parte de la reconstrucción de los hechos.

¿Por qué el asesino de Natalia Villalba dejó el cuerpo metido en una maleta y bajo la ducha abierta durante cinco días?

La investigación también señala que el cuerpo de la modelo fue hallado dentro de una maleta, ubicada debajo de la ducha del apartamento, donde el agua permanecía abierta. Según las hipótesis de las autoridades, esta situación habría buscado dificultar la recolección de evidencia que pudiera dar con las circunstancias de su muerte.

Además, dentro de las diligencias se analiza el registro de cámaras de seguridad que, presuntamente, mostrarían a Foster caminando por los pasillos del edificio con bolsas negras y sábanas blancas el domingo previo al hallazgo.