Lo que comenzó como una revisión rutinaria en un establecimiento de hospedaje terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes conocidos recientemente en Bogotá.

Condenan a 40 años de cárcel a hombre que abusó de hija de tan solo 13 años, en Cundinamarca

En el séptimo piso de un edificio, en una habitación de un inmueble ubicado en el norte de la ciudad, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Natalia Villalba. Estaba oculto dentro de una maleta.

El hallazgo se produjo en un apartamento que prestaría servicios de arrendamiento, situado en el sector de El Virrey, en la localidad de Chapinero, en la calle 95 con carrera 21.

Tras la alerta, unidades de la Policía y funcionarios del CTI de la Fiscalía llegaron al sitio para adelantar la inspección judicial y recolectar los primeros elementos de prueba que permitan esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer, oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, habría ingresado horas antes al establecimiento acompañada de otra persona que, según las autoridades, sería un ciudadano estadounidense.

Ese detalle se convirtió en una de las principales líneas de investigación, pues las autoridades buscan establecer qué ocurrió dentro de la habitación y reconstruir los movimientos de quienes estuvieron en el lugar.

Los investigadores analizan registros de ingreso, cámaras de seguridad y otros elementos técnicos para determinar las circunstancias de la muerte.

Caso Valentina Trespalacios | Lo que halló la Fiscalía en apartamento que arrendó John Poulos en Bogotá

Mientras tanto, mantienen reserva sobre varios detalles del caso, incluidos los resultados preliminares de Medicina Legal y la identidad de la persona que acompañaba a la víctima.

El caso ha despertado inevitablemente comparaciones con el asesinato de Valentina Trespalacios, a manos de John Poulos, un ciudadano estadounidense con quien tenía una relación y quien, tras quitarle la vida, guardó su cuerpo dentro de una maleta para posteriormente abandonarlo.

SEMANA conoció los videos que detallan, minuto a minuto, el plan criminal de John Poulos luego de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios. Foto: Autor Anónimo

Ese fue uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años en Bogotá; sin embargo, las autoridades han insistido en que se trata de una investigación independiente y que serán las evidencias las que permitan esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.