Crimen de Valentina Trespalacios | Lo que halló la Fiscalía en el apartamento que arrendó John Poulos al norte de Bogotá

La Fiscalía General cuenta con 500 horas de video en medio de la investigación que se adelanta contra John Nelson Poulos por su presunta participación y responsabilidad directa en el crimen de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por un habitante de calle en la madrugada del pasado 23 de enero en un contenedor de basura ubicado en el barrio Versalles, en la localidad de Fontibón.

El domingo 22 de enero a las 9:12 a. m. John Poulos empieza a sacar las pertenencias de Valentina. Lo hace en al menos tres oportunidades y baja los elementos al vehículo que tiene en el parqueadero. - Foto: suministradas a semana api

El ente investigador registró todos los movimientos de Poulos y Valentina en el edificio Kappadocia, ubicado en la calle 101 con 21, en el norte de la capital de la República. Las evidencias señalan que el ciudadano estadounidense arrendó por solamente cuatro días el apartamento 802, esto pese a que le había manifestado a Valentina que ese era el lugar que había elegido para vivir definitivamente en Colombia y estar a su lado.

John Poulos alquiló por cuatro días un apartamento en el norte de Bogotá. - Foto: Cortesía

En la tarde del domingo, Poulos se contactó con la persona que le había arrendado el apartamento y adelantó todo el trámite. Lo mismo hizo con el vehículo que alquiló para movilizarse por la ciudad. El carro lo dejó en el aeropuerto y la persona que revisó que todo estuviera bien notó que Poulos tenía un rasguño en la cara, cerca del pómulo izquierdo.

El hombre jamás hizo mención a ninguna novedad de los productos que había alquilado. El ente investigador cuenta con varios testimonios de personas que tuvieron contacto con Poulos, entre estos el conductor del vehículo adscrito a Uber que lo recogió en el aeropuerto El Dorado el jueves 19 de enero, así como una persona encargada del aseo del apartamento que estuvo en la mañana del sábado 21 de enero.

La Fiscalía cuenta con más de 500 horas de grabación en la investigación contra John Poulos. - Foto: Captura de pantalla

Tras conocerse el crimen de la joven DJ, un grupo de investigadores del CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía se trasladaron hasta el apartamento para recolectar evidencias. Entre los elementos incautados se encontró un rollo de cinta negra que habría sido utilizado por Poulos en su intento para amarrar el cuerpo sin vida de Valentina y meterlo dentro de la maleta de color azul.

Este es el apartamento alquilado por John Poulos. - Foto: Cortesía

Igualmente, se hizo una inspección minuciosa para recopilar muestras biológicas. Para esto, se inspeccionó el colchón del cuarto principal y los muebles que estaban en la sala y el comedor. La Fiscalía tiene indicios de que Poulos asesinó a Valentina después de sostener relaciones sexuales en dicha habitación. En la audiencia de imputación de cargos, el delegado del ente investigador aseguró que el hombre la golpeó en repetidas oportunidades para luego ahorcarla.

Además, se aplicaron diferentes técnicas para recopilar rastros que estuvieran en las puertas de madera, el piso y los desagües de los baños. Toda esta información ya está en el despacho del fiscal del caso que busca establecer precisamente cómo fue el crimen.

Por el momento, la Fiscalía General estableció que Poulos pagó por anticipado 700 dólares por el arriendo del apartamento, lo que prueba que tendría todo planeado desde que llegó a Colombia. A esta teoría se le suma lo que le manifestó al conductor del Uber a quien, tras mostrarle una foto de “su novia” para acto seguido manifestarle que sentía que lo estaba “utilizando”.

La videollamada de Valentina

El sábado 21 de enero, la joven DJ realizó una videollamada con una de sus mejores amigas para hacerle un tour por el apartamento. Valentina –según declaró el allegado– estaba muy emocionada haciendo el recorrido, asegurando que tenía un cuarto privado, con un armario gigante, un baño y varias comodidades.

Estos elementos le fueron incautados al ciudadano estadounidense, que quiso fugarse del país. - Foto: Captura de video

Posteriormente, le mostró las zonas sociales como la sala y el comedor, así como la cocina. Esta declaración es clave durante la investigación contra Poulos, quien se expone a una condena de 60 años de prisión.

La Fiscalía General pidió medida de aseguramiento contra John Poulos. - Foto: Captura de video

Este jueves se reanudó la audiencia en la que se definirá la medida de aseguramiento en centro carcelario pedida por la Fiscalía General. Para el ente investigador, esta es la medida más viable para garantizar la presencia de Poulos ante la justicia.

En su argumentación señaló que Poulos representa un peligro para la sociedad y que existe un antecedente de fuga. Esta petición fue avalada por el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa los intereses de las víctimas reconocidas (mamá y hermano de Valentina), así como la delegada de la Procuraduría.

En la imputación de cargos, el fiscal manifestó que el ciudadano estadounidense se enfrenta a una condena entre los 500 y 600 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado, y cuatro y doce años de prisión por el cargo de ocultamiento de elementos materiales probatorios.

Fiscalía reveló contundente prueba contra John Poulos; olvidó detalle clave de la escena del crimen

Durante la diligencia judicial del miércoles, el fiscal del caso reveló una serie de pruebas que demostrarían que el ciudadano estadounidense fue la persona que mató a la joven. Asimismo, manifestó que la maleta azul en la que estaba el cadáver es clave.

El funcionario, de igual manera, aprovechó su intervención para revelar que dentro de las pertenencias que le fueron confiscadas a Poulos en Panamá, tras ser capturado, se encontraba un rollo de cinta aislante negra, similar a la que aparece en la maleta y con la que fue cerrada a la fuerza.

“Esta cinta negra aislante es coincidente, y ya estamos en los análisis de laboratorio genético y de huellas con la cinta envolvente de la maleta azul hallada en el contenedor de basura”, precisó la Fiscalía.

En las imágenes, expuestas por el ente investigador en la audiencia, se puede apreciar que la maleta de color azul, donde fue hallado el cuerpo sin vida de la DJ, tiene dos tiras de cinta aislante negra.

La maleta sería una pieza clave. Una amiga de Valentina Trespalacios dice que coincide posiblemente con la que tenía John Poulos en el apartamento donde vivía con la DJ. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Igualmente, en medio de la narración del fiscal con respecto al crimen, la madre de Valentina, Laura Hidalgo, y su hermano, Daniel Felipe Trespalacios, no aguantaron la crudeza del relato y rompieron en llanto ante la atenta mirada del norteamericano, quien mostró una actitud fría.

El ente investigador puntualizó que Poulos era consciente de lo que iba a hacer y cómo lo iba a ejecutar desde que llegó al país, por lo cual representa un peligro para la sociedad y las víctimas. Además, señaló que debe ser encarcelado lo más pronto posible.

“Quien mata a la mujer que decía amar y trata su cuerpo como si fuera un desperdicio, no va a respetar compromisos como los contenidos en las medidas no privativas. Sería muy ingenuo pensar que se quedaría (en Colombia) para responder por los hechos”, agregó el fiscal.

John Poulos | Abogado - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Aparece nuevo testimonio clave

Adicionalmente, con el pasar de los días se han revelado nuevos detalles sobre los hechos que se presentaron alrededor de este caso de feminicidio. Además, este martes se conoció el testimonio del último hombre que habló con la víctima.

Santiago Luna, como fue identificado el sujeto, confesó ante la Fiscalía General de la Nación que tuvo una relación sentimental con Valentina por cerca de un año y aseguró que se enteró de su muerte después de haber discutido con ella la noche anterior.

“Yo la conozco desde hace tiempo, hace alrededor de un año y tres meses. Salimos desde alrededor de enero del año anterior, a la fecha. Quedé como en shock, yo no podía creerlo. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y le escribo a ella: ‘Dime que no es verdad’”, indicó inicialmente.

La joven DJ tenía 23 años y su carrera iba creciendo. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Pese a que llevaba saliendo con John Poulos varios meses, el hombre manifestó que la reconocida DJ y él se veían bastante seguido. Incluso, afirmó que esta se quedó en su casa días antes de irse al apartamento del estadounidense, donde fue brutalmente asesinada.

El sujeto, de igual manera, reveló cómo fueron las últimas conversaciones que tuvo con la joven y aseguró que el 21 de enero en la tarde sostuvieron una charla a través del chat de Instagram.

“Hablé con ella el día sábado, 21 de enero, a las 14:20 horas. Hablé con ella por la red social Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella publicó de una cena. Le pregunté qué con quién estaba y ella me contestó que con unos amigos, y me echó en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas”, añadió.

Luego, enfatizó: “Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se quedó conmigo en mi apartamento, que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos juntos el jueves. Ella me dice el viernes que va a ir por su trasteo. Me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe”.

El hombre recalcó finalmente que el último mensaje que le envió la DJ bogotana por WhatsApp, horas antes de ser asesinada, no lo respondió porque estaba disgustado con ella.

Cabe recordar que Silvana Núñez, la mejor amiga de Valentina Trespalacios, admitió en su declaratoria que la joven tenía una relación sentimental con Santiago Luna.

