Otro hombre tuvo contacto con Valentina Trespalacios antes de su muerte; ¿quién es y por qué es clave para el caso?

El asesinato de la DJ Valentina Trespalacios continúa generando bastante consternación en el país, ya que la joven apareció sin vida el pasado 22 de enero al interior de un contenedor de basura en el barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Igualmente, con el pasar de los días se han revelado más detalles sobre los hechos que se presentaron alrededor de este caso de feminicidio. Además, SEMANA conoció el testimonio de una de las mejores amigas de la joven DJ.

La mujer confirmó ante la Fiscalía General de la Nación que la artista conoció al estadounidense a través de Internet hace cerca de un año y que este le enviaba dinero semanalmente; incluso señaló que le pagó una cirugía estética.

Valentina Trespalacios fue encontrada muerte en la localidad de Fontibón - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

La joven le dijo mentiras a John y se fue de viaje con otro hombre - Foto: Facebook - Valentina Trespalacios

“Ella me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal”, indicó inicialmente.

Pese a que llevaba saliendo con Poulos varios meses, la amiga de la reconocida DJ admitió en su declaratoria que esta tenía una relación sentimental con otro hombre. Además, afirmó que para ella el principal motivo del crimen fue por celos.

“La relación con Santiago empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones”, agregó.

Luego, enfatizó: “Yo creo que John se enteró del amorío que tenía con Santiago y le hizo algo por rabia. Yo pienso que lo que pasó fue eso, que John le revisó el celular y vio eso. Esa es mi conclusión, pues ella no tenía amenazas. No tenía problemas con nadie”.

Silvana Núñez era una de las mejores amigas de Valentina Trespalacios - Foto: Facebook

La joven ofreció detalles importantes sobre la relación de Valentina Trespalacios y John Poulos. - Foto: Facebook

Tras este testimonio, las autoridades competentes indicaron en el informe que estaban buscando al hombre con el que la joven asesinada sostenía un romance, para que dé su declaración sobre su vínculo con esta.

La Fiscalía, sin embargo, no ha manifestado hasta el momento haberlo entrevistado en los últimos días. Incluso, Santiago Luna, como se identificó al joven, cerró recientemente sus diferentes redes sociales.

De acuerdo con la ente investigador, el estadounidense contrató a un detective privado para que siguiera a la reconocida DJ y este descubrió que Trespalacios se fue de viaje, aparentemente romántico, con otro hombre a Aruba, por lo cual Poulos regresó a Bogotá a confrontarla.

La amiga Valentina Trespalacios también confirmó en su declaratorio que la joven sí estuvo con otro hombre en la isla caribeña y que le dijo mentiras al norteamericano.

Valentina Trespalacios llevaba menos de un año saliendo con Poulos - Foto: Redes sociales de cada uno (Facebook / Instagram)

“John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, sentenció la mujer.

El testimonio del misterioso hombre es clave para la investigación, puesto que podría revelar qué intenciones tenía verdaderamente la reconocida DJ con el ciudadano norteamericano, y si esta mencionó en algún momento sentirse en peligro a su lado.

John Poulos enfrentará a la justicia colombiana por el asesinato de Valentina - Foto: Cortesía Policía Nacional de Colombia

Esta la última imagen que se conoce de Valentina Trespalacios con vida - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Cabe recordar que Laura Hidalgo, madre de la artista, manifestó en Vicky en Semana que John Poulos parecía una persona tranquila y comprensiva, pero que constantemente peleaban con su hija debido a que era bastante celoso. Asimismo, explicó que se obsesionó con la colombiana.

“Ella era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”, puntualizó Hidalgo.

Valentina Trespalacios era una reconocida DJ colombiana - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

La mamá de Valentina Trespalacios indicó que su novio parecía un hombre tranquilo - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios/SEMANA

¿A John Poulos le gustaban las páginas para adultos?

Los investigadores del caso le confirmaron a SEMANA que John Poulos tenía varias cuentas en diferentes páginas de modelos webcam y que pasaba horas en esos grupos, debido a que pagaba por interactuar de manera individual.

Asimismo, este medio conoció que el sospechoso le hizo constantes manifestaciones de temas sexuales al conductor de la plataforma digital que lo recogió en el aeropuerto de Bogotá, preguntándole si le gustaban las mujeres extranjeras. Además, le habría mostrado una foto que tenía en su celular de una mujer, que estaba completamente desnuda.

John Poulos consumía constantemente contenidos triple XXX - Foto: Cortesía a SEMANA

“El tipo era muy consumidor de páginas de contenido para adultos. Entraba y pagaba minuto a minuto por casi seis horas. Él era muy fantasioso, siempre estaba contando historias, pero se portaba como un caballero a ratos, es muy extraño”, indicó a El Tiempo una trabajadora de estas plataformas, que presuntamente tuvo contacto con el acusado en más de una oportunidad.