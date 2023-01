Caso Valentina Trespalacios: revelan quién sería el hombre que habría despertado celos en John Poulos

Con el pasar de los días se conocen más detalles sobre los hechos que se presentaron alrededor del caso de asesinato que desde hace menos de dos semanas estremeció al país. La muerte de la DJ Valentina Trespalacios es motivo de investigación de la Fiscalía, la cual ha revelado diferentes pruebas en la audiencia contra John Poulos, novio y presunto autor del crimen.

Luego de conocerse diferentes videos y registro audiovisual de los presuntos móviles del asesinato durante el desarrollo de la audiencia contra el extranjero, una amiga cercana de Valentina explicó, como testigo de la Fiscalía, las razones de los celos de Poulos hacia Valentina.

Policía de Panamá captura a John Poulos, sospechoso de la muerte de Valentina Trespalacios. - Foto: Policía de Panamá

En su relato, la amiga de la DJ dijo que “John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”.

Sin embargo, tiempo después de esto, el ciudadano extranjero se enteró de que Valentina estuvo en Aruba con una persona, gracias a que contrató un investigador privado para que le diera detalle de sus movimientos.

John Poulos se declaró inocente por el crimen de Valentina Trespalacios. - Foto: Captura de video

La historia del investigador privado que John Poulos contrató por celos

Para explicar que el crimen de Valentina Trespalacios era un feminicidio, el fiscal Daniel Gómez Acuña relató detalles impactantes sobre los celos enfermizos que sentía John Poulos por la joven DJ. El hombre sabía que algo no estaba bien en la relación y esas sospechas lo llevaron a buscar confirmar sus dudas, sin importar el precio.

Desde el exterior, contrató los servicios de un investigador privado para seguir a Valentina, conocer sus actividades, con quién se reunía y, principalmente, si tenía otro hombre en su vida.

El reporte del investigador confirmó sus dudas. Mientras John Poulos le consignaba en Estados Unidos, Valentina disfrutaba en Colombia. Lo hizo en compañía de su novio colombiano, con quien incluso hizo algunos viajes a hoteles en el Caribe.

En la noche del viernes, Valentina Trespalacios había enviado un video a su señora madre en compañía de su novio John Poulos. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

Fue en ese momento que Poulos decidió hacer una tercera y última visita a Bogotá. Llegó el 19 de enero a las 8:00 p. m. Desde que aterrizó en la capital, dejó entrever sus intenciones. En las declaraciones que conoció SEMANA, se lee una que llamó la atención de los investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Un funcionario de la empresa que le alquiló el carro a Poulos aseguró que el estadounidense venía a Colombia con la firme convicción de sorprender a su novia en la mentira. “Yo tengo una novia aquí, pero sé que me está engañando y la voy a descubrir”, dijo a quien le completaba los formularios para el alquiler del vehículo.

En la audiencia, el fiscal narró esa obsesión que sentía Poulos por ella y cómo lo llevó a asesinarla de manera vil. “Poulos sostuvo relaciones sexuales con Valentina Trespalacios y procedió a golpear de manera violenta, con sus propios puños, la corporalidad de la señorita Valentina, luego de que hacía presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte”, dijo.

El fiscal detalló esos golpes y aseguró que habían cubierto casi todo el cuerpo: el pecho, los brazos, la espalda y la cabeza antes de ser asesinada. Concluyó que luego la víctima falleció por asfixia causada por estrangulamiento.

En la imputación de cargos, el representante de la Fiscalía General reveló que Poulos concebía a la joven como “su objeto personal”, y “por eso la acosaba y controlaba sus acciones y actuaciones”. La evidencia testimonial indica que “controlaba sus amistades personales, vigilaba sus redes personales y hasta contrató a un investigador privado para que la siguiera”.

“Había un ciclo de violencia psicológica que antecedía al crimen, el cual estaba representado en toda la actividad de celos y control sobre la vida social de Valentina”, precisó el fiscal.

Paso a paso del atroz feminicidio de Valentina Trespalacios

El jueves 19 de enero, John Poulos recibió el apartamento en el que se llevó a cabo el presunto homicidio de la DJ Valentina Trespalacios. En las cámaras del establecimiento se puede ver que John Poulos portaba la misma maleta en la que fue encontrado el cuerpo de la joven.

Un día después, el viernes 20 de enero, la pareja se vio en el edificio Alta Vista ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur oriente de la capital del país, lugar de residencia de la joven de 23 años.

Valentina Trespalacios, DJ asesinada en Bogotá. - Foto: Facebook

Los investigadores revelaron que John Poulos llegó a las 06:07 p. m. al sitio. Ese día la pareja empieza a recoger todas las pertenencias de Valentina Trespalacios, ya que habían tomado la decisión de irse a vivir juntos.

Otro de los puntos que tuvo importancia para los investigadores fue el edificio ubicado en el norte Bogotá, donde John Poulos había estado el pasado jueves 19 de enero. Este fue el apartamento que alquiló la pareja, inicialmente, para pasar el fin de semana.

Posteriormente, se dio a conocer una imagen en la que se ve a Valentina Trespalacios entrado a dicho lugar que fue arrendado por la pareja, en la noche del 20 de enero.

VIERNES 20 DE ENERO, 7:58 P. M. Valentina Trespalacios llega al apartamento en compañía de Poulos. En las imágenes se observa que lleva algunas pertenencias, incluso maletas. - Foto: suministradas a semana api

A las 9:46 p. m. de la noche del viernes 20 de enero se pudo evidenciar que la pareja abandonó el edificio y llegó nuevamente a las 1:54 a. m. del sábado 21 de enero. Hasta el momento, no se sabe el lugar exacto al que acudió la pareja; sin embargo, se especula que fueron a comer.

La pareja vuelve a salir alrededor de las 3:00 a. m. del sábado 21 de enero y llegan nuevamente, a las 5:00 a. m.

El crimen de la DJ Valentina Trespalacios conmocionó al país; su cuerpo sin vida fue hallado en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. - Foto: Facebook

Al parecer, la pareja duerme hasta las 12:00 p. m. del sábado e incluso, de acuerdo con lo que han podido determinar los investigadores, a esa hora John baja a la recepción del edificio a recibir un domicilio; hasta el momento no se evidenció ninguna actitud sospechosa del presunto homicida, según relevaron los trabajadores del establecimiento.

Se cree que la última vez que Valentina Trespalacios estuvo con vida fue el sábado 21 de enero a las 10:43 p. m., según quedó registrado en las cámaras del sitio. Donde se le ve a su pareja y a ella en dicho edificio.

SÁBADO 21 DE ENERO, 10:43 P. M. Se conoce la última imagen con vida de Valentina Trespalacios. Aparece en el pasillo del edificio con una faja posoperatoria, mientras su pareja y asesino baja por un domicilio. - Foto: suministradas a semana api

En la siguiente imagen, que quedó registrada en las cámaras del establecimiento, solo se le ve a John Poulos esperando el ascensor junto con una maleta, la cual está tapada con lo que al parecer es una cobija. Esta fotografía recolectada por las autoridades tiene fecha del domingo 22 de enero a las 10:01 a. m.

Posteriormente, se ve al principal sospechoso del crimen cargando una maleta que se encontraba en un carro de mercado y que después es puesta por John en el baúl del mismo auto con el que el norteamericano había ido a recoger a su pareja el viernes 20 de enero.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Luego de esto, las autoridades siguieron el recorrido que hizo John por la ciudad en el automóvil gris y fue posible validar el momento exacto en el que coloca la maleta en un contenedor de basura, ubicado en la localidad de Fontibón. Se presume que esto fue el domingo 22 de enero a las 2:48 p. m.

Se cree que desde las 10:30 a. m. que salió John Poulos del apartamento, hasta las 2:48 p. m., este estuvo buscando un punto estratégico para dejar la maleta y no ser descubierto.

Después de arrojar la maleta en el contenedor, John se dirige al aeropuerto El Dorado en el mismo carro gris.

SEMANA conoció los videos que detallan, minuto a minuto, el plan criminal de John Poulos luego de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Autor Anónimo

A las 4:32 p. m. quedó registrado en las cámaras del aeropuerto el ingreso del norteamericano.

En horas de la noche viajó rumbo a Panamá, país donde fue capturado.