Caso Valentina Trespalacios: revelan chats entre la DJ y una amiga sobre John Poulos

Este lunes, 30 de enero, se conocieron nuevas pruebas dentro del caso del asesinato de Valentina Trespalacios, en donde se involucra a John Poulos, presunto asesino de la joven DJ.

Ahora bien, cabe recordar que durante la audiencia de imputación de cargos contra John Poulos, en la cual el hombre se declaró inocente, se revelaron varias pruebas en donde se determina el comportamiento del estadounidense antes de que el cuerpo sin vida de la DJ Valentina Trespalacios fuera encontrado en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Valentina Trespalacios murió violentamente. - Foto: Facebook

En ese sentido, El Tiempo publicó unas capturas de pantalla en donde se evidencia una conversación entre Valentina y una de sus amigas cercanas, donde hace referencia al comportamiento del extranjero.

En estos chats comentaba, al parecer, los supuestos planes de casarse con el estadounidense y se muestra cuál sería el tipo de relación que ambos mantenían.

“Por eso está tan tragado”, sin mayor contexto inicia así el mensaje enviado por la amiga de la DJ Trespalacios, quien responde a ello: “Este que se quiere casar, estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada”.

Asimismo, en el chat, Valentina le cuenta a su amiga que John Poulos le dijo que él era consciente de que ella (la DJ) no sentía atracción por él.

“Me dijo como ‘ya sé que no te atraigo, no tienes que fingir’“, detalló Valentina Trespalacios en la captura del chat, que actualmente peritos expertos evalúan, para tratar de determinar su veracidad, con el fin de asegurar que no estén manipulados.

Vale la pena recordar que la audiencia contra John Poulos continuará este martes, 31 de enero, alrededor de las 9:00 de la mañana.

DOMINGO 22 DE ENERO, 10:00 A. M. El presunto homicida sale del apartamento con el carrito de mercado y una maleta. De acuerdo con la investigación, ahí lleva el cuerpo de Valentina Trespalacios. - Foto: suministradas a semana api

Chats entre Valentina Trespalacios y John Poulos, pista clave que revelaría el nivel de celos de su novio

Días antes de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de la DJ Valentina Trespalacios en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, la joven y su pareja sentimental, John Poulos, tuvieron una discusión, al parecer por celos.

Una de las pistas clave para los investigadores del caso de Valentina, y que ayudarían a determinar los hechos y móviles del feminicidio, son las conversaciones de WhatsApp entre la pareja, donde el principal sospechoso es el estadounidense.

En medio de la audiencia en contra de John Poulos, se revelaron una serie de conversaciones entre la pareja, en donde discuten y se evidencia la desconfianza o los celos del hombre.

En una conversación de chat entre la pareja, publicada por Noticias RCN, se evidencia que ambos tuvieron una discusión el pasado jueves, 19 de enero. Allí, Poulos le envía una foto de una maleta dañada a la DJ, la cual se presume sería la misma donde este presunto asesino habría metido el cuerpo de la artista, luego de quitarle la vida.

Cabe destacar que esto mismo lo habría asegurado una amiga cercana de Trespalacios, quien manifestó que Poulos tenía en su computador personal los accesos de las redes sociales de la fallecida DJ.

Ahora bien, seguido de esto y en la misma fecha citada anteriormente, el novio de Valentina inició una discusión luego de llegar al apartamento que había rentado en Bogotá. En el chat, Poulos cuestiona el lugar donde se encuentra Valentina y con quién está ella.

La maleta sería una pieza clave. Una amiga de Valentina Trespalacios dice que coincide posiblemente con la que tenía John Poulos en el apartamento donde vivía con la DJ. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

En ese sentido, Trespalacios respondió, defendiéndose de su desconfianza: “Quién dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya, eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de donde sacas eso”, argumentó la joven en el chat.

Allí, el estadounidense le responde con un “ok”. La joven, de 23 años, continuó explicando que el día 20 de enero tenía varias citas que cumplir. Según se entiende, eran compromisos para atender su apariencia personal. No obstante, ella misma le afirma y recalca que para esa misma fecha se iba a vivir con él.

“Una limpieza facial y la cita de las pestañas. Luego iré a empacar y me veo contigo. Siempre te dije que el 20 de enero (...) No estoy cambiando la fecha”, dice Valentina, haciendo referencia al momento en que se mudarían a vivir juntos.

En la noche del viernes, Valentina Trespalacios había enviado un video a su señora madre en compañía de su novio John Poulos - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

Paso a paso del atroz feminicidio de Valentina Trespalacios

El jueves 19 de enero, John Poulos recibió el apartamento en el que se llevó a cabo el presunto homicidio de la DJ Valentina Trespalacios. En las cámaras del establecimiento se puede ver que John Poulos portaba la misma maleta en la que fue encontrado el cuerpo de la joven.

Un día después, el viernes 20 de enero, la pareja se vio en el edificio Alta Vista ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur oriente de la capital del país, lugar de residencia de la joven de 23 años.

Valentina Trespalacios, DJ asesinada en Bogotá. - Foto: Facebook

Los investigadores revelaron que John Poulos llegó a las 06:07 p. m. al sitio. Ese día la pareja empieza a recoger todas las pertenencias de Valentina Trespalacios, ya que habían tomado la decisión de irse a vivir juntos.

Otro de los puntos que tuvo importancia para los investigadores fue el edificio ubicado en el norte Bogotá, donde John Poulos había estado el pasado jueves 19 de enero. Este fue el apartamento que alquiló la pareja, inicialmente, para pasar el fin de semana.

Posteriormente, se dio a conocer una imagen en la que se ve a Valentina Trespalacios entrado a dicho lugar que fue arrendado por la pareja, en la noche del 20 de enero.

VIERNES 20 DE ENERO, 7:58 P. M. Valentina Trespalacios llega al apartamento en compañía de Poulos. En las imágenes se observa que lleva algunas pertenencias, incluso maletas. - Foto: suministradas a semana api

A las 9:46 p. m. de la noche del viernes 20 de enero se pudo evidenciar que la pareja abandonó el edificio y llegó nuevamente a las 1:54 a. m. del sábado 21 de enero. Hasta el momento, no se sabe el lugar exacto al que acudió la pareja; sin embargo, se especula que fueron a comer.

La pareja vuelve a salir alrededor de las 3:00 a. m. del sábado 21 de enero y llegan nuevamente, a las 5:00 a. m.

El crimen de la DJ Valentina Trespalacios conmocionó al país; su cuerpo sin vida fue hallado en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. - Foto: Facebook

Al parecer, la pareja duerme hasta las 12:00 p. m. del sábado e incluso, de acuerdo con lo que han podido determinar los investigadores, a esa hora John baja a la recepción del edificio a recibir un domicilio; hasta el momento no se evidenció ninguna actitud sospechosa del presunto homicida, según relevaron los trabajadores del establecimiento.

Se cree que la última vez que Valentina Trespalacios estuvo con vida fue el sábado 21 de enero a las 10:43 p. m., según quedó registrado en las cámaras del sitio. Donde se le ve a su pareja y a ella en dicho edificio.

SÁBADO 21 DE ENERO, 10:43 P. M. Se conoce la última imagen con vida de Valentina Trespalacios. Aparece en el pasillo del edificio con una faja posoperatoria, mientras su pareja y asesino baja por un domicilio. - Foto: suministradas a semana api

En la siguiente imagen, que quedó registrada en las cámaras del establecimiento, solo se le ve a John Poulos esperando el ascensor junto con una maleta, la cual está tapada con lo que al parecer es una cobija. Esta fotografía recolectada por las autoridades tiene fecha del domingo 22 de enero a las 10:01 a. m.

Posteriormente, se ve al principal sospechoso del crimen cargando una maleta que se encontraba en un carro de mercado y que después es puesta por John en el baúl del mismo auto con el que el norteamericano había ido a recoger a su pareja el viernes 20 de enero.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Luego de esto, las autoridades siguieron el recorrido que hizo John por la ciudad en el automóvil gris y fue posible validar el momento exacto en el que coloca la maleta en un contenedor de basura, ubicado en la localidad de Fontibón. Se presume que esto fue el domingo 22 de enero a las 2:48 p. m.

Se cree que desde las 10:30 a. m. que salió John Poulos del apartamento, hasta las 2:48 p. m., este estuvo buscando un punto estratégico para dejar la maleta y no ser descubierto.

Después de arrojar la maleta en el contenedor, John se dirige al aeropuerto El Dorado en el mismo carro gris.

SEMANA conoció los videos que detallan, minuto a minuto, el plan criminal de John Poulos luego de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Autor Anónimo