Fernando Solórzano arremete contra los abogados por caso Valentina Trespalacios: “Encuentro sin sentido su oficio”

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, un viejo conocido en la televisión, también se pronunció sobre la muerte de la DJ Valentina Trespalacios, caso alrededor del cual ha girado el debate público en el país la última semana, todavía más tras la audiencia de imputación de cargos contra John Poulos, expareja y presunto asesino de la colombiana.

El reconocido actor cuestionó el oficio de los abogados que defienden a delincuentes sabiendo que son culpables, aunque sin hacer referencia directa al jurista apoderado del ciudadano norteamericano.

Billboard también se pronunció sobre Caso DJ Valentina Trespalacios. Dijo que "era una pionera a punto de despegar".

“A propósito del supuesto asesino de la DJ y de todos los casos de corrupción de algunos políticos colombianos, encuentro sin sentido el oficio de los abogados. ¿Cómo defender a alguien que sabemos que es culpable?”, escribió en Twitter el también comunicador social, que recientemente participó en la producción La reina del sur.



Pero el Flaco Solórzano, como también se le conoce en el mundo de la actuación, no se detuvo ahí. Según él, hay juristas que solo buscan errores en beneficio de sus defendidos, aunque sean conscientes de su culpabilidad.



“Ese afán de buscar un error en el proceso para beneficiar a un bandido es lo menos ético que pueda existir. Postergar los juicios, aplazarlos con todas las excusas posibles para que el culpable salga favorecido es el resultado de una profesión aberrante. ¿Será que este tipo de abogados no sienten vergüenza de su conducta?”, agregó.

Como era de esperarse, hubo quienes cuestionaron a Fernando Solórzano por su postura acerca de quienes ejercen como abogados. “Ojalá nunca llegues a necesitar de alguno. Las garantías judiciales y el debido proceso en general son para todo el mundo y uno no sabe cuándo va a necesitar implorarlas”, le dijo un seguidor al actor.

Valga recordar que el aplazamiento de la audiencia contra John Poulos, capturado en Panamá, desde donde fue extraditado a Colombia para rendir cuentas a la justicia, se debió a que su abogado así lo solicitó, argumentando dificultades en la traducción.

El aplazamiento de la audiencia contra John Poulos, capturado en Panamá, desde donde fue extraditado a Colombia para rendir cuentas a la justicia, se debió a que su abogado así lo solicitó, argumentando dificultades en la traducción.

“El señor fiscal nos narró una historia, pero esa historia necesitamos que la acomode al supuesto penal que contempla el delito de feminicidio. Digo esto, su señoría, porque ya en diferentes pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia ha llamado la atención a diferentes fiscales de que en la imputación de cargos deben mencionar hechos jurídicamente relevantes”, dijo el abogado de John Poulos.



La audiencia continuará el martes, 31 de enero

John Poulos, principal sospechoso de la muerte de la joven DJ Valentina Trespalacios, se declaró inocente ante un juez de control de garantías. La investigación, por parte de las autoridades, continuará y la audiencia se reanudará el próximo martes 31 del mismo mes. “Soy consciente de mi decisión y no acepto los cargos”, fue lo que expresó el hombre.

El hombre, de origen estadounidense, seguirá siendo investigado por el delito de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Es de resaltar que Valentina Trespalacios fue encontrada sin vida por un habitante de calle el domingo, 22 de enero, en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en Bogotá.



La audiencia duró un total de cinco horas y en la misma se realizó una traducción simultánea de las intervenciones de cada una de las partes, ya que el acusado no habla español. A pesar de haber asegurado no cometer los delitos, la Fiscalía General de la Nación seguirá trabajando en el material probatorio que indica que Poulos sí asesinó a Valentina Trespalacios.

“Usted, señor Poulos, le quitó la vida a la señora Valentina Trespalacios como resultado de un proceso celotípico, basado en una obsesión permanente respecto de la relación sentimental sostenida con ella. Hasta el punto de concebirla como un objeto personal”, señaló –en la audiencia– el fiscal encargado del caso.

Testimonio clave ante la Fiscalía: “Le pidió 1.000 dólares”

SEMANA conoció recientemente en exclusiva que John Poulos, como fue identificado el novio de la víctima y principal sospechoso de su muerte, tenía planeado el crimen desde hace tiempo.

Los investigadores del caso enfatizaron en este medio que el hombre habría actuado solo y que no tenía ningún cómplice. No obstante, aseguraron que este contrató a un detective privado para que siguiera a la reconocida DJ debido a que tenía sospechas de que le era infiel.



De acuerdo con la Fiscalía General, el hombre al que le pagó por acechar a la joven descubrió que esta se fue de viaje, aparentemente romántico, con otro sujeto a Aruba, por lo cual regresó a Bogotá a confrontarla.

Una de las mejores amigas de Valentina confirmó igualmente ante el ente investigador que la joven sí estuvo con otro hombre en la isla caribeña. Incluso, indicó que tenían una relación sentimental.



“Ella me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal. Supe que él vino a Colombia, según eso a vivir con ella; eso me lo contó el ‘amante’ de ella, Santiago. El apartamento que alquiló John venía amoblado”, indicó inicialmente.



Luego, precisó: “John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”.