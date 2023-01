Impresionante: las uñas de la DJ Valentina Trespalacios revelarían pistas clave de lo que pasó mientras su novio gringo la asesinaba

El crimen de Valentina Trespalacios parece haberse resuelto de manera rápida. Sin embargo, son muchos los detalles que aún se desconocen de su muerte y que las autoridades buscan con detenimiento. SEMANA conoció cómo avanzan las pesquisas, contenidas en más de 920 horas de video y dictámenes de los más expertos forenses.

Entre ese material hay un elemento que llama especial atención a los investigadores y que en este momento es objeto de estudio. Medicina Legal tiene en su poder las uñas de Valentina Trespalacios. Las cortaron y rotularon con el objetivo de hacer análisis posteriores que indiquen, quizás, un mecanismo de defensa de la joven al momento del ataque.

Valentina Trespalacios fue asesinada el pasado 22 de enero y su cuerpo fue abandonado en un contenedor de basura. Tenía 21 años y se dedicaba a la música como DJ. Su pareja, John Poulos, la asesinó y se fue para Panamá. Desde allí fue rápidamente deportado. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Lo que se sabe hasta ahora, según la Fiscalía, es que John Poulus “sostuvo relaciones sexuales con Valentina Trespalacios y procedió a golpear de manera violenta con sus propios puños la corporalidad de la señorita Valentina, luego de que hacía presión con sus manos alrededor de su cuello, hasta causarle la muerte”. Esa fue la narración de los hechos que hizo el fiscal Daniel Gómez Acuña en la audiencia de legalización de captura el viernes pasado.

El funcionario aseguró que Poulos concebía a la joven como “su objeto personal” y “por eso la acosaba y controlaba sus acciones y actuaciones”. La evidencia testimonial indica que “controlaba sus amistades personales, vigilaba sus redes personales y hasta contrató a un investigador privado para que la siguiera”. Y agregó que “había un ciclo de violencia psicológica que antecedía al crimen, el cual estaba representado en toda la actividad de celos y control sobre la vida social de Valentina”

La información fue corroborada por la mamá de Valentina, Laura Hidalgo. En entrevista en Vicky en SEMANA aseguró que el extranjero parecía una persona tranquila y comprensiva, pero que constantemente peleaban con su hija debido a que era bastante celoso. Además, explicó cómo tenía una obsesión enfermiza por ella.

“Ella era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”, precisó la mujer.

Para los investigadores, era tan claro el plan que tenía Poulos que incluso le dijo lo que pensaba hacer al empleado del negocio de alquiler de carros donde sacó el vehículo para los pocos días que estaría en el país. “Yo tengo una novia aquí, pero sé que me está engañando y la voy a descubrir”, dijo a quien le completaba los formularios para el alquiler del vehículo.

En las imágenes que registran su huida del país, se ve que el extranjero tiene rasguños en el rostro. Las autoridades buscan probar si Valentina intentó así defenderse del vil ataque que acabó con su vida.

SEMANA reveló en su última edición las piezas sueltas de la investigación. Lea la historia:

Valentina Trespalacios fue asesinada de forma brutal y despiadada. De eso no hay duda. La investigación de la Policía en Bogotá logró identificar rápidamente al presunto responsable del feminicidio: John Nelson Poulos. El dictamen de Medicina Legal fue demoledor. La DJ fue ahorcada, asfixiada, golpeada, envuelta en una maleta y arrojada a la basura. Esta es la macabra historia.

La macabra escena que encontró un reciclador en la localidad de Fontibón fue el inicio de la investigación. El cuerpo de Valentina fue metido en una maleta y arrojado a la basura, junto con una caja negra. - Foto: suministradas a semana api

Antes de su asesinato, Valentina celebraba un “nuevo inicio” a sus escasos 23 años. Tenía una relación virtual desde hace un año con Poulos, un hombre que parecía generoso y, desde Estados Unidos, le enviaba detalles y hasta dinero, supuestamente, para construir lo que sería su vida en pareja fuera de las redes sociales. Pero en vez de eso, ella se encontró con la muerte.

DOMINGO 22 DE ENERO, 10:00 P. M. Se conocen las últimas imágenes de John Poulos antes de dejar el país y viajar rumbo a Panamá. Camina por las rampas que llevan a las zonas de abordaje.

Las sospechas de infidelidad se clavaron tanto en Poulos que de su apariencia de hombre enamorado surgió uno celoso dispuesto a confirmar sus dudas, sin importar el precio. Desde el exterior contrató los servicios de un investigador privado para seguir a Valentina, conocer sus actividades, con quién se reunía y, principalmente, si tenía otro hombre en su vida.

El reporte del investigador confirmó las dudas. Mientras John Poulos le consignaba en Estados Unidos, Valentina disfrutaba en Colombia. Lo hizo en compañía de su novio colombiano, con quien incluso hizo algunos viajes a hoteles en el Caribe. Fue en ese momento en el que Poulos decidió hacer una tercera y última visita a Bogotá. Llegó el 19 de enero a las 8:00 p. m. Desde que aterrizó en la capital dejó entrever sus intenciones. En las declaraciones que conoció SEMANA, se lee una que llamó la atención de los investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá.

DOMINGO 22 DE ENERO, 4:25 P. M. Llega al aeropuerto El Dorado después de dejar el cuerpo de Valentina en un contenedor de basura, su celular, en una caneca, y entrega el vehículo alquilado. Pasa los filtros sin problema.

Un funcionario de la empresa que le alquiló el carro a Poulos aseguró que el estadounidense venía a Colombia con la firme convicción de sorprender a su novia en la mentira. “Yo tengo una novia aquí, pero sé que me está engañando y la voy a descubrir”, dijo a quien le completaba los formularios para el alquiler del vehículo.

DOMINGO 22 DE ENERO, 10:00 A. M. El presunto homicida sale del apartamento con el carrito de mercado y una maleta. De acuerdo con la investigación, ahí lleva el cuerpo de Valentina Trespalacios. - Foto: suministradas a semana api

Aunque la promesa a Valentina era que llegaba dispuesto a radicarse en Colombia, el alquiler del apartamento y del carro lo hizo apenas por cuatro días. Además, llegó con equipaje para ese mismo espacio de tiempo. El plan estaba en su cabeza, y el crimen, en sus manos. Los episodios que posteriormente se escribieron en esta tragedia quedaron en video.

DOMINGO 22 DE ENERO, 9:50 A. M. John Poulos llega al apartamento con un carrito de mercado que obtiene en alguno de los pisos del edificio. Ingresa al apartamento y cierra la puerta. - Foto: suministradas a semana api

SEMANA obtuvo en exclusiva horas de grabaciones con el minuto a minuto del crimen. Desde que Poulos llegó al apartamento alquilado en el norte de Bogotá hasta que sacó el cuerpo de Valentina en una maleta y lo transportó en un carrito de mercado. También cuando huyó de Colombia (ver línea de tiempo).

DOMINGO 22 DE ENERO, 10:03 A. M. John Poulos baja al parqueadero con el carrito de mercado. Se acerca al vehículo y se esfuerza en alzar la maleta. La cobija la usa para tapar la cabeza de la DJ asesinada.

¿Otra víctima mujer?

Una imagen del 19 de enero llamó la atención de los investigadores. Poulos llega con otra mujer, y no es Valentina Trespalacios. Permanece en el apartamento por cerca de dos horas, luego vuelven a salir. Incluso, de acuerdo con las declaraciones de los vigilantes, el estadounidense solicitó permiso para ingresar con ella.

JUEVES 19 DE ENERO, 8:53 P. M. John Poulos llega al apartamento, alquilado por cuatro días, después de un viaje desde Estados Unidos. La maleta que lleva es la misma que usó para meter el cuerpo de Valentina. - Foto: fotos: suministradas a semana api

Los videos registran la entrada y la salida de la mujer, pero no ha sido posible ubicarla, saber quién es y si se encuentra bien luego de compartir en el mismo espacio que se convirtió en la escena del crimen. Su declaración es importante para reconstruir los hechos y conocer los planes de Poulos.

La Fiscalía imputó los delitos de feminicidio, ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas. La familia despidió a Valentina el pasado jueves en Bogotá. - Foto: suministradas a semana api

Con las uñas

Medicina Legal tiene en su poder las uñas de Valentina Trespalacios. Las cortaron y rotularon con el objetivo de hacer análisis posteriores que indiquen, quizás, un mecanismo de defensa de la joven al momento del ataque. Justamente, en las imágenes de la captura de Poulos en Panamá se observaron algunos rasguños en el costado izquierdo de la cara.

DOMINGO 22 DE ENERO, 9:12 A. M. John Poulos empieza a sacar las pertenencias de Valentina. Lo hace en al menos tres oportunidades y baja los elementos al vehículo que tiene en el parqueadero. - Foto: suministradas a semana api

De acuerdo con los forenses, las uñas de Valentina podrían arrojar evidencias importantes a la hora de establecer la responsabilidad del presunto feminicida. Serán una prueba que en escenario de juicio contribuya a una condena ejemplar.

Luego del crimen, familiares, amigos y compañeros de Valentina hicieron una velatón en el punto donde fue arrojado el cuerpo el pasado 22 de enero.

La investigación

Lo macabro del crimen generó una indignación nacional. También demostró toda la capacidad de investigación de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un grupo de hombres se encargó, en tiempo récord, de identificar a la víctima, al victimario y reescribir la tragedia por medio de videos, declaraciones, pruebas técnicas y seguimientos, hasta lograr la captura.

SÁBADO 21 DE ENERO, 10:43 P. M. Se conoce la última imagen con vida de Valentina Trespalacios. Aparece en el pasillo del edificio con una faja posoperatoria, mientras su pareja y asesino baja por un domicilio. - Foto: suministradas a semana api

Fueron tres días sin dormir. Al menos 18 investigadores, al mando del general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana, se dedicaron a analizar evidencia, revisar 920 horas de videos, escuchar dos docenas de declaraciones y descubrir lo que el asesino trató de ocultar.

VIERNES 20 DE ENERO, 7:58 P. M. Valentina Trespalacios llega al apartamento en compañía de Poulos. En las imágenes se observa que lleva algunas pertenencias, incluso maletas. - Foto: suministradas a semana api

“Son equipos especiales de investigación, policías verificando, organizando elementos de prueba consecuentes con lo que estábamos buscando… Un trabajo de exploración rápido, muy eficiente de nuestros hombres”, dijo el general Triana a SEMANA.