Empresario que salía con Valentina destapó mensaje que la DJ alcanzó a enviarle antes de que la mataran

La Fiscalía General de Nación continúa con las investigaciones correspondientes sobre el asesinato de Valentina Trespalacios, quien apareció sin vida el pasado 22 de enero en un contenedor de basura del barrio Versalles (Fontibón), en Bogotá.

Igualmente, con el pasar de los días, se han revelado nuevos detalles con respecto a los hechos que se presentaron alrededor de este caso de feminicidio. Además, esta semana se conoció el último testimonio de Santiago Luna, empresario colombiano que salía con la joven.

“Yo la conocía desde hace tiempo, hace alrededor de un año y tres meses. Salimos desde alrededor de enero del año anterior, a la fecha. Quedé como en shock cuando me entere, yo no podía creerlo. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y le escribí a ella: ‘Dime que no es verdad’”, indicó inicialmente.

El hombre, de igual manera, reveló ante el ente investigador cómo fueron las últimas conversaciones que tuvo con la reconocida DJ y aseguró que el 21 de enero en la tarde sostuvieron una charla a través del chat de Instagram.

Luna también señaló que discutió en repetidas oportunidades con Valentina durante los días previos a su trágica muerte. Incluso, confesó que la DJ bogotana alcanzó a enviarle un mensaje por WhatsApp horas antes de ser asesinada, pero explicó que no le contestó porque estaba disgustado con ella.

“Hablé con ella el día sábado, 21 de enero, a las 14:20 horas. Hablé con ella por la red social Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella publicó de una cena. Le pregunté qué con quién estaba y ella me contestó que con unos amigos, y me echó en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas”, precisó.

Luego, contó: “Me dijo que no iba a desperdiciar los últimos días que íbamos a estar juntos. Me escribe que nos quedan pocos días juntos y que tiene que decirme algo en persona. El sábado me escribió: ‘Que tengas un excelente día’”.

Pese a que llevaba saliendo con John Poulos varios meses, el hombre manifestó que la reconocida DJ y él se veían bastante seguido. Incluso, afirmó que esta se quedó en su casa días antes de irse al apartamento del estadounidense.

“Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se quedó conmigo en mi apartamento, que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos juntos el jueves. Ella me dice el viernes que va a ir por su trasteo. Me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro. Pidió un transporte para su casa por el celular”, concluyó el empresario.

Luego de conocerse la existencia de Luna, muchos se han preguntado quién es y a qué se dedica; en sus redes sociales, el sujeto se describe como empresario e “inversionista en cannabis”. En Instagram cuenta con más de 13.000 seguidores y sube constantemente fotos con carros lujosos.

Mamá de Valentina Trespalacios fue amenazada

Laura Hidalgo, madre de la joven asesinada, aseguró esta semana que actualmente vive una verdadera pesadilla, debido a que ha recibido muchos comentarios negativos durante los últimos días. Asimismo, indicó que varios de estos han sido amenazas.

Sin embargo, la mujer no se dejó amedrentar por estos mensajes y aseguró que es completamente falso que haya “vendido” a su hija por dinero, puntualizando que no pertenece a ninguna banda para estafar extranjeros, como se especuló en las redes sociales.

“Cómo es que viene un hombre, destruye su vida, y antes dicen que teníamos una banda, que teníamos algo planeado contra él, ¿dónde le cabe a la gente eso tan horrible? Mi hija siempre me decía que me amaba, que me amaba demasiado, y que amaba a sus hermanos. Ella me contaba todo a mí”, sentenció.

Cabe recordar que la mejor amiga de la DJ, Silvana Núñez, quien ha sido pieza fundamental en la investigación, también denunció que ha recibido varios mensajes amenazantes por medio de sus redes sociales. En muchos de ellos se le reclama por lo que les ha contado a las autoridades.

En varios pantallazos, que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General, la joven es calificada de “hipócrita” y “traicionera”. Los mensajes aumentaron tras la última audiencia que se presentó en contra de John Poulos.