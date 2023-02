Mamá de Valentina Trespalacios fue amenazada; mostró sus últimos chats: “No necesito vender a mi hija”

El asesinato de Valentina Trespalacios continúa generando bastante consternación en el país, después de que apareció sin vida el pasado 22 de enero al interior de una maleta en un contenedor de basura del barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Además de sufrir esta dolorosa pérdida, la madre de la joven, Laura Hidalgo, aseguró esta semana que actualmente vive una verdadera pesadilla, debido a que ha recibido comentarios negativos durante los últimos días. Asimismo, indicó que muchos de estos han sido amenazas.

La mujer, sin embargo, no se dejó amedrentar por estos mensajes y aseguró que es completamente falso que haya “vendido” a su hija por dinero, puntualizando que no pertenece a ninguna banda para estafar extranjeros, como se especuló en las redes sociales.

“Cómo es que viene un hombre, destruye su vida, y antes dicen que teníamos una banda, que teníamos algo planeado contra él, dónde le cabe a la gente eso tan horrible. Mi hija siempre me decía que me amaba, que me amaba demasiado, y que amaba a sus hermanos. Ella me contaba todo a mí”, precisó en Testigo Directo.

Hidalgo también aprovechó el diálogo con ese espacio digital para revelar algunos de los últimos chats que le envió por WhatsApp la reconocida DJ colombiana, antes de ser brutalmente asesinada.

En las conversaciones, que fueron publicadas por el programa investigativo, se puede leer que Valentina era muy amorosa con su progenitora. Además, muestran que la joven quería que esta dejara de trabajar.

Chat de la mamá de Valentina Trespalacios con su hija - Foto: Pantallazo YouTube 'Testigo Directo'

“Gracias, mami. Te amo mucho. Todo lo que hago también es pensando en ustedes. Darles la mejor vida a ti y a mis hermanos. Llegará el día en que ya no tengas que trabajar, solo preocuparte por comer y dormir”, dice uno de los chats.

Cabe recordar que la mejor amiga de la DJ, Silvana Núñez, quien ha sido pieza fundamental en la investigación, también denunció que ha recibido varios mensajes amenazantes por medio de sus redes sociales. En muchos de ellos se le reclama por lo que le ha contado a las autoridades.

En varios pantallazos, que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General, la joven es calificada de “hipócrita” y “traicionera”. Los mensajes aumentaron tras la última audiencia en la que el fiscal del caso puso de presente las declaraciones que entregó desde un primer momento Silvana a los agentes de policía judicial, detallando la relación que sostenía Valentina con John Poulos.

Silvana Núñez era una de las mejores amigas de Valentina Trespalacios - Foto: Facebook

Silvana Núñez ha recibido varios mensajes amenazantes en su contra - Foto: Captura de pantalla

En redes sociales Silvana Núñez ha recibido varias amenazas - Foto: Captura de pantalla

Contundente prueba contra John Poulos

Este semana se reanudó la audiencia de imputación de cargos contra John Poulos por el asesinato de Valentina Trespalacios, en la que el fiscal del caso reveló una serie de pruebas que demostrarían que el ciudadano estadounidense fue la persona quien mató a la joven.

El funcionario utilizó su intervención para mostrar que dentro de las pertenencias que le fueron confiscadas al acusado en Panamá, tras ser capturado, se encontraba un rollo de cinta aislante negro, similar a la que aparece en la maleta donde fue hallada la DJ.

“Esta cinta negra aislante es coincidente, y ya estamos en los análisis de laboratorio genético y de huellas con la cinta envolvente de la maleta azul hallada en el contenedor de basura”, precisó en la diligencia judicial.

John Poulos llegó al apartamento con la mencionada maleta azul - Foto: fotos: suministradas a semana api

Estos elementos le fueron incautados al ciudadano estadounidense en Panamá - Foto: Captura de video

La maleta sería una pieza clave en la investigación - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

La Fiscalía General de la Nación puntualizó que Poulos era consciente de lo que iba a hacer y cómo lo iba a ejecutar desde que llegó al país, por lo cual representa un peligro para la sociedad y las víctimas.

Tras escuchar los respectivos alegados del ente acusador y la defensa, el juez 59 de control de garantías de Bogotá ordenó este jueves 2 de febrero la medida de aseguramiento intramural en contra del norteamericano, ya que precisó que hay un alto riego de que este intente fugarse nuevamente.

El togado avaló completamente la petición hecha por el fiscal del caso, indicando que está probado que en una oportunidad Poulos intentó evadir el actuar de la justicia saliendo del país, por lo cual tuvo en cuenta el hecho que el ciudadano estadounidense fue retenido en el aeropuerto de Panamá, cuando quería abordar un vuelo con destino a Estambul (Turquía).

John Poulos es considerado un peligro para la sociedad - Foto: Cortesía de la Fiscalía

El juez considera que John Poulos puede fugarse en cualquier momento - Foto: Captura de video

“Él y no otra persona fue quien cometió estos lamentables hechos. De esta manera queda demostrada la primera conducta punible y la participación en lo referente al feminicidio”, sentenció el juez.

Finalmente, este tuvo en cuenta la gravedad de los dos delitos imputados a Poulos (feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios) y la pena de 60 años de prisión a la que se expone, sin posibilidad de reducción, porque la norma señala que el feminicidio no tiene subrogados penales.