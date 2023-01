Mamá de Valentina Trespalacios rompe el silencio y dice que novio de su hija es un “asesino”

El cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios fue hallado el pasado domingo dentro de un contenedor de basura del barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón. Los habitantes de ese sector llamaron a la Policía Nacional para que hicieran el respectivo levantamiento debido a que los restos estaban dentro de una maleta.

“El cuadrante fue avisado por un habitante de calle que señaló que había un cuerpo en un contenedor de basura; por lo que se dirigieron hasta allá. El laboratorio móvil de la Policía realizó el levantamiento y está en materia de investigación”, dijo a SEMANA inicialmente el teniente coronel, José Bejarano, comandante de la Policía de Fontibón.

Los residentes del barrio Versalles quedaron impactos con el hallazgo del cuerpo - Foto: @AsoRedColomb

Valentina Trespalacios Dj fue asesinada en Bogotá el pasado 22 de enero - Foto: facebook Valentina Trespalacios

Las autoridades, de igual manera, indicaron que el misterioso deceso de la joven está siendo investigado para determinar por qué terminó en un basurero de la capital colombiana. Asimismo, señalaron que el novio de Valentina —John Poulos, de nacionalidad estadunidense y de unos 33 años—, es el principal sospechoso.

Ante la magnitud mediática que ha tomado este caso, la mamá de la joven, Laura Hidalgo, rompió el silencio este martes y afirmó en Vicky en SEMANA que está segura de que la pareja sentimental de su hija está detrás de su muerte, puntualizando que su corazón le dice que es un “asesino”.

“Tengo la peor opinión de esa persona, ya que mi hija apareció muerta luego de estar con él unas horas antes. Él es un hombre malo, sin corazón. Solo espero que se haga justicia. No sé nada de él porque nos bloqueó de las redes sociales luego de que salió la noticia”, indicó inicialmente.

Valentina Trespalacios y su novio llevaban cerca de un año saliendo - Foto: Redes sociales Valentina Trespalacios

Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios, habló en SEMANA sobre la muerte de su hija - Foto: Foto de la transmisión de SEMANA

Luego, precisó: “Fue él quien le hizo daño a mi hija y no merece estar por ahí como si nada. Deseo que se haga justicia y que el Gobierno nacional me ayude a esclarecer este caso. no es justo que un extranjero venga a ilusionar a una niña colombiana y termine de esta manera. Ojalá este caso no quede impune”.

La mujer también manifestó que el hombre parecía una muy buena persona, pero que constantemente peleaban con su hija debido a que era celoso. Además, explicó que Valentina tenía muchos pretendientes.

“Ella era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”, concluyó en este medio.

La joven, según su madre, tenía muchos pretendiente debido a que era una mujer muy hermosa - Foto: Archivo particular

Valentina Trespalacios era una reconocida DJ colombiana - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Medicina Legal revela las causas de la muerte

El Instituto de Medicina Legal entregó en las últimas horas el primer reporte sobre el deceso de la joven y aseguró que la muerte fue violenta, tipo homicidio. Además, indicó que la Dj recibió varios golpes sucesivos y contundentes.

Adicionalmente, la entidad señaló en el informe que la víctima fue brutalmente agredida antes de ser estrangulada.

Las investigaciones del caso continúan y actualmente se encuentran buscando los videos de seguridad cerca de la vivienda de Valentina, del lugar donde trabajaba e incluso del sitio donde fue arrojado su cuerpo. Los peritos también están intentando recrear el contexto del crimen y así conocer, de ser posible, lo que llevó a su asesinato.

Con respecto a su pareja sentimental, las autoridades correspondientes no han entregado mayores detalles. Solo se sabe hasta el momento que es extranjero y que se llama John Poulos. Igualmente, todo indica que ya no se encuentra en Colombia.

Él es John Poulos, el novio de la DJ Valentina Trespalacios - Foto: Cortesía a SEMANA

Revelan más fotos del novio de Valentina, quien es el principal sospechoso de su asesinato - Foto: Instagram @jhoanacadenadj

¿Quién era Valentina Trespalacios?

Valentina Trespalacios era una reconocida DJ colombiana y contaba con cerca de 20.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Además, constantemente realizaba presentaciones en las principales ciudades del país.

“Ella era una DJ nacional e internacional con mucho futuro. Ella era muy conocida a nivel nacional, era contratada para las mejores discotecas de Bogotá y del país. También tenía la oportunidad de ir a otros países de Suramérica: Chile, México, Brasil, a muchas partes”, afirmó su tío.

En sus diferentes redes sociales se puede apreciar que a la artista le estaba yendo bastante bien a nivel profesional, pues compartía algunas fotografías de los lugares que visitaba gracias a sus shows.

La joven tenía una relación sentimental con un hombre extranjero - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

La joven visitó varios países gracias a su profesión - Foto: Facebook - Valentina Trespalacios

La última postal que subió a Facebook, la cual fue compartida originalmente el pasado 26 de diciembre, recibió más de 1.500 likes. En esta dejó ver que una de las ciudades a la que viajó hace poco fue Medellín.

“No sé si te convenza, nos damos un rocecito por Provenza [popular barrio de la capital antioqueña]”, fue el mensaje que escribió la joven para acompañar la imagen, que se hizo viral rápidamente.