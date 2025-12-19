Leonardo Villar, gerente de BanRepública, y Germán Ávila, ministro de Hacienda, defendieron a ultranza a Ricardo Bonilla

“Ricardo es una persona honesta, lo reconocemos como tal”, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en relación con la reciente decisión judicial que llevó al exministro a la cárcel. Momentos antes, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, había iniciado, en el mismo sentido, una defensa del exfuncionario.

“Tengo un gran aprecio por el ministro Bonilla. Trabajamos con él. Estamos convencidos de su inocencia, pero serán los jueces quienes determinen lo que deba suceder”, manifestó el directivo del Emisor.

Medida de aseguramiento en contra del exministro Ricardo Bonilla por el proceso penal que se les adelanta por su presunta participación en el desfalco de la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías Foto: Guillermo Torres / Semana

Argumentos de Ávila

El 18 de diciembre, luego de doce horas de audiencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió dejar en firme la medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Bonilla, al resolver el recurso de reposición interpuesto por los abogados del exministro.

La decisión judicial está relacionada con la presunta participación del exfuncionario en el caso de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Al respecto, Ávila dijo que comparte plenamente la opinión del gerente del Banco de la República. En su argumentación, en defensa de Bonilla, señaló que se trataba de una situación “desafortunada”.

Legalizan las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

En su pronunciamiento, el actual jefe de la cartera de Hacienda dijo estar convencido de que por las manos de Bonilla no habría pasado “un solo peso que tenga que ver con actos de corrupción”, enfatizó.

Por esa razón, Ávila manifestó su expectativa al respecto: “ojalá haya algo de ecuanimidad y justicia en relación con lo que está sucediendo con Bonilla, porque realmente es triste ver que está viviendo estos momentos difíciles”.

El Tribunal Superior de Bogotá dio orden de captura a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco Foto: Colprensa

En el contexto de los señalamientos contra Bonilla, según los cuales él y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habrían sido cabezas de un entramado de sobornos a congresistas para salvar las reformas de Petro, Ávila expresó su punto de vista: “Seguramente hubo errores en su relación con el Legislativo. Es muy fácil cometer errores en el Congreso”.

Sin embargo, para el funcionario que dirige actualmente la cartera de Hacienda, Bonilla es “una persona honesta, limpia... estamos absolutamente seguros de que no tuvo ningún beneficio personal en la situación que se le está endilgando”.