En una audiencia reservada adelantada en la tarde de este viernes, 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá legalizó las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Las detenciones se registraron en la noche del pasado jueves, esto luego que la magistrada Aura Alexandra Rosero ordenara la medida de aseguramiento en centro carcelario.

En la decisión, la magistrada advirtió que, por la gravedad de los hechos, materia de investigación, así como el riesgo de fuga, lo que afectaría la recta impartición de justicia.

El exministro de Hacienda fue detenido en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá por agentes del CTI de la Fiscalía General.

En la acción, le leyeron sus derechos constitucionales y legales. Posteriormente, fue trasladado a una sala reservada donde se pudo reunir con sus abogados y allegados. Después de 40 minutos fue esposado y trasladado al búnker de la Fiscalía, que queda a una cuadra del Tribunal.

El exministro del Interior, por su parte, se presentó de manera voluntaria en la noche del pasado jueves en la sede del Inpec en la ciudad de Cali. Velasco se presentó en compañía de su esposa.

En la audiencia trascendió que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió ser recluido en la cárcel de Vistahermosa, ubicada en la capital del Valle del Cauca.

“Tanto la Policía como las autoridades del Inpec cumplieron cabalmente sus funciones. Fui tratado con respeto, como se deben tratar todos los seres humanos”, expresó Velasco.

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco se entregó a las autoridades luego que fuera ordenada su detención en establecimiento penitenciario. Foto: Policía

En las próximas horas, el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) definirá el lugar de reclusión del exministro de Hacienda, quien en la actualidad se encuentra en las celdas del búnker de la Fiscalía General.

Los dos exministros de Estado fueron vinculados a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) e interés indebido en la celebración de contratos.

En todo este proceso, los dos exministros han alegado que son inocentes; cuestionando el hecho que la Fiscalía General les hubiera dado plena credibilidad a las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.

“Dos corruptos confesos”, aseveró en su defensa el exministro Velasco quien ha advertido las contradicciones de las declaraciones rendidas ante la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia por parte de Olmedo López.

Medida de aseguramiento en contra del exministro Ricardo Bonilla por el proceso penal que se les adelanta por su presunta participación en el desfalco de la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías Foto: Guillermo Torres / Semana

Para el ente investigador, entre 2023 y 2024, los dos entonces ministros hicieron parte de una “empresa criminal” que se encargó del desvío de millonarios contratos para comprar la conciencia de un puñado de congresistas, a quienes contactaron para que votaran favorablemente en sus respectivas comisiones los proyectos del Gobierno.

En este punto, Velasco aseveró que esta afirmación carece de sentido, puesto que los congresistas que ha mencionado la Fiscalía hacían parte de la oposición, por lo que poco o nada les interesaba aprobar los proyectos citados.