Corrupción en la UNGRD: Luis Fernando Velasco le reveló a varios ministros sobre la entrega de “coimas a congresistas”

El 27 de noviembre de 2023 se presentó en la sede de la Presidencia de la República una reunión que marcó el escándalo que saqueó las arcas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la audiencia de imputación de cargos la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia detalló la forma en cómo el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco le informó a sus colegas los acercamientos que estaba realizando con varios senadores y representantes a la Cámara.

“En la reunión denominada por Olmedo López como el cónclave, convocada por Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en las que estaban presentes, además de él, usted Ricardo Bonilla González, como ministro de Hacienda; y Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD; Óscar Mauricio Lizcano, a la fecha ministro de las TICS; Gloria Inés Ramírez, entonces ministra del Trabajo, Guillermo Alfonso Jaramillo, como ministro de Salud, y usted Luis Fernando Velasco Chávez, ministro del Interior para la data”, explicó.

En ese encuentro, relató la fiscal, el Ministro del Interior “les puso de manifiesto y explicó la negociación que estaba realizando con algunos miembros del Congreso de la República para conseguir la aprobación de los proyectos de ley del Gobierno, la cual consistía en entregarle a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos, para lograr consolidar las mayorías necesarias para aprobar los proyectos de ley que cursaban en el Congreso, atinentes a las reformas a la salud y pensional, precisándoles que estaban negociando contratos, una suma que oscilaba entre 83.500 millones de pesos”, agregó.

Esta información fue clave para que los otros funcionarios del Gobierno tuvieran conocimiento de la forma en cómo se estaban comprando las conciencias de los congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, claves para la aprobación de varios proyectos.

“Entre junio y noviembre de 2023, usted, Ricardo Bonilla, presentó para concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, integrada por los miembros del Congreso de la República, Wadith Alberto Manzur, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Bittar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, y Juan Pablo Gallo Maya, 17 operaciones de Crédito Público, las cuales inicialmente no fueron tramitadas por falta de quórum, aplazamientos, y retiro de los parlamentarios de las sesiones convocadas por el Ministerio de Hacienda”, detalló.

“Solo hasta el 28 de noviembre de 2023, empezaron a viabilizarse con la aprobación unánime de los congresistas, quienes concurrieron a las sesiones programadas. La concurrencia de liberación y votación de los parlamentarios en las sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público, se logró solo después de convenir con los legisladores mencionados que a cambio de estas se les entregaría contratación pública bajo el liderazgo de usted, Ricardo Bonilla, y de usted, Luis Fernando Velasco, actividad ilícita que materializa la entrega de cupos indicativos a los congresistas”, añadió la fiscal.