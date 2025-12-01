“Hubo un pacto criminal”: la Fiscalía aseguró que los exministros Bonilla y Velasco se “concertaron para cometer delitos”

Por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, la Fiscalía imputará cargos a los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, ahora vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Durante la imputación, la Fiscalía aseguró que los exministros se concertaron para cometer delitos en el propósito de garantizar las mayorías en el Congreso de la República para que aprobaran los proyectos del Ejecutivo, a cambio de millonarios sobornos.

“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional”, señaló la fiscal del caso.

La Fiscalía también advirtió que entre los exministros Velasco y Bonilla hubo un “pacto criminal” para conseguir el objetivo principal de los sobornos en el Congreso: lograr que los legisladores aprobaran los proyectos del Gobierno nacional, además de los créditos públicos para la Nación.

“La tramitación en desarrollo del pacto criminal ofrecieron y abordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República, para direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías (Invías) en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) a cambio de su concurrencia y votación”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía aseguró que luego de la imputación de cargos, solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los exministros, para que permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de la UNGRD y garantizar su comparecencia al proceso.

A la diligencia, el exministro Ricardo Bonilla llegó al Tribunal Superior de Bogotá y, antes de entrar a la sala de audiencias, aseguró que es inocente.

