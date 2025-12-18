Judicial

Detienen al exministro Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD

En los próximos días se definirá el centro de reclusión al que será enviado el exjefe de la cartera de Crédito Público.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 2:23 a. m.
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue enviado a la cárcel.
Diez horas duró la audiencia en la que se definió la medida de aseguramiento en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el proceso penal que se les adelanta por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Tras resolver los recursos de reposición, la magistrada Aura Alexandra Romero Baquero dejó en firme su decisión de enviar a los dos exministros de Estado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Así se convocó el polémico ‘cónclave’ en la Casa de Nariño, un encuentro clave en el escándalo de corrupción de la UNGRD

El exministro Bonilla fue detenido por agentes del CTI de la Fiscalía General en la misma sala de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá. Después que le leyeran todos sus derechos judiciales, los agentes lo esposaron en un lugar reservado y lo trasladaron hasta el búnker de la Fiscalía, ubicado a pocos metros, mientras se define su lugar de reclusión por parte del Inpec.

Mientras que el exministro Velasco anunció que se presentará ante las autoridades de la ciudad de Cali, donde vive desde hace varios meses. En este caso, el instituto carcelario deberá definir el respectivo lugar de reclusión para que cumpla la medida intramural.

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla fue detenido en la sala de audiencia del Tribunal Superior de Bogotá.

Aunque no trabajó directamente con el entonces ministro Velasco, María Alejandra Benavides dijo que fue testigo de peticiones y gestiones de él.

